Topi in una scuola ad Ardea, il Comune: “Intervento tempestivo, situazione sotto controllo”

Topi a scuola ad Ardea, avvistamento nel plesso di Via Varese. In merito alla segnalazione circa la presenza di roditori nella scuola alla Nuova Florida il Comune di Ardea, attraverso l’Assessore Quartuccio, ha fatto sapere di essersi attivato per monitorare ed intervenire per risolvere il problema. Ad ogni modo, si legge in una nota diffusa stamattina, la situazione sarebbe comunque sotto controllo.

Topi nella scuola di Via Varese ad Ardea, interviene l’Assessore Quartuccio

In particolare, per quanto riguarda proprio il plesso di Via Varese l’Assessore Quartuccio precisa che «a seguito dell’avvistamento di un topolino di campagna all’interno di una classe, tempestivamente la Società specializzata è intervenuta sia lunedì pomeriggio che martedì mattina per i controlli di rito e il potenziamento delle trappole. La situazione – conclude l’Assessore – è completamente sotto controllo».

Derattizzazione nelle scuole, le rassicurazioni del Comune di Ardea

Ma qual è la situazione nel resto delle scuole? L’Assessore ai Lavori Pubblici di Ardea ha chiarito a tal proposito altri aspetti legati alle attività di derattizzazione come quella posta in essere, date le circostanze contingenti, nel plesso sopra citato. «In tutti i plessi scolastici vengono utilizzati dei prodotti che non sono assolutamente nocivi per la salute degli alunni e del personale – spiega ancora l’Assessore Quartuccio – Nelle trappole posizionate all’interno e all’esterno delle scuole sono posizionati dei prodotti che rispettano a pieno tutte le normative nazionali ed europee. Ricordo, poi, che in nessun edificio, allo stato attuale, sono state trovate tracce di escrementi di roditori; di conseguenza, non è necessaria alcuna ulteriore sanificazione dei locali. La situazione, lo ribadisco, è assolutamente sotto controllo».

Foto di repertorio

