Tor San Lorenzo, scoperta discarica abusiva: ‘beccate’ 60 persone

Una vera e propria discarica abusiva quella che è stata scoperta nel territorio di Ardea. Il triste rinvenimento è stato effettuato dalla Polizia Locale nelle vicinanze della scuola sita in via Campo di Carne.

Leggi anche: Ardea, raccolta differenziata dei rifiuti: al via la consegna di mastelli e buste

Scoperta discarica abusiva a Tor San Lorenzo

In particolare, la discarica è stata rinvenuto nella zona di Tor San Lorenzo. Qui grazie al dispositivo “E-Killer” — in dotazione alla Polizia Locale — sono stati “beccati” circa 60 cittadini che, in poche ore, hanno sversato i rifiuti nell’area che si trova di fronte alla scuola di via Campo di Carne. Il risultato è stato appunto quello di lo sviluppo di una discarica abusiva, bonificata poi dal personale della ditta che gestisce il servizio di igiene urbana. Per i responsabili, scatteranno pesanti sanzioni, che possono arrivare fino a 3.100 euro a seconda dell’illecito commesso.

Il commento del Sindaco Savarese

«Non è più tollerabile che si abbandonino rifiuti, anche speciali e particolarmente inquinanti, sul nostro territorio. Ed è inaccettabile che questo si faccia davanti a una scuola – commenta il Sindaco di Ardea, Mario Savarese -. Avevamo già pulito quell’area: a distanza di pochi giorni, però, la situazione era di nuovo critica ed è stata effettuata una nuova bonifica. Chi ha sversato i rifiuti, stavolta, sarà punito: con l’E-Killer, infatti, sono stati individuati gli autori dell’abbandono del materiale presente e adesso riceveranno multe salate».