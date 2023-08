Valentino Restivo morto nell’incidente mortale sulla Pontina Vecchia: una raccolta fondi per la famiglia

Una raccolta fondi per sostenere Valentino Restivo, il ragazzo morto l’altro ieri nel drammatico incidente avvenuto sulla Pontina Vecchia tra Ardea e Pomezia. Una tragedia che ha scosso centinaia di persone e non solo amici e familiari; sì perché il 37enne, siciliano trasferitosi ai Castelli, era davvero benvoluto da tutti: dalle persone che aveva conosciuto nella sua “nuova” casa, tra Albano, dove viveva, ma anche in altri Comuni limitrofi che frequentava, a quelli che, chiaramente, aveva lasciato a Borgetto, piccolo Comune in provincia di Palermo dal quale proveniva con la famiglia.

E poi sul lavoro. Valentino infatti era infatti un dipendente Amazon, un corriere, e tantissimi clienti ad esempio della zona di Ciampino, dove evidentemente effettuava spesso le consegne, una volta appresa la notizia della sua scomparsa, hanno voluto esprimere il loro sconforto sui vari gruppi social.

Anche il Sindaco di Borgetto Luigi Garofalo, la Giunta Comunale, il Presidente del Consiglio Alessandro Santoro e l’intero Consiglio Comunale si sono uniti al dolore delle due famiglie (Restivo/Rappa, ndr) ricordando la prematura scomparsa del giovane.

Ma prima di tutti il pensiero, chiaramente, in questi momenti così difficili, non può che andare alla compagna, Sabrina, e ai due figli lasciati…

La raccolta fondi

Adesso, proprio in ricordo di Valentino Restivo, è stata lanciata in rete una raccolta fondi per sostenere la sua famiglia. L’iniziativa si trova sul portale GoFundMe e in poche ore, grazie a 146 donazioni, ha superato i 7mila euro. “Valentino ha lasciato un segno nella vita di chiunque l’ha conosciuto – si legge sulla piattaforma – Nel suo modo unico di essere sempre vero e sincero, con la sua gioia e tenacia, si è reso unico e insostituibile, come marito, padre, figlio, fratello e amico. Questa raccolta è destinata alla sua famiglia, a sua moglie e i suoi figli che ha lasciato troppo presto“. Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link:https://gf.me/v/c/4srp/valentino-restivo.

L’incidente mortale tra Ardea e Pomezia

L’incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 26 luglio, in via Pontina Vecchia, a poca distanza dall’incrocio con via Laurentina, tra Ardea e Pomezia. Lo scontro è avvenuto tra lo scooter alla cui guida c’era il 37enne e un’utilitaria guidata da un 47enne; sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza unitamente agli agenti della polizia locale di Ardea. Purtroppo però, nonostante i soccorsi, per Valentino non c’è stato nulla da fare. La Redazione si stringe al cordoglio per la famiglia.