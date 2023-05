Affluenza ballottaggio Rocca di Papa 2023: risultati in diretta, exit poll, chi sarà il nuovo Sindaco?

Elezioni Rocca di Papa, nessuna vittoria al primo turno e verdetto rimandato al ballottaggio. Si vota oggi e domani nel Comune dei Castelli Romani per capire chi, tra Massimiliano Calcagni e Francesco De Santis, diventerà Primo Cittadino. Si riparte dalla vittoria del candidato del centrodestra che pur arrivando primo non è riuscito a raggiungere la fatidica soglia del 50%+1 delle preferenze. Adesso dunque sarà un testa a testa: De Santis riuscirà a ribaltare il risultato o sarà Calcagni ad aggiudicarsi anche il secondo turno di queste Amministrative?

Ballottaggio Rocca di Papa 2023, fino a quando si vota, orari

Ricordiamo che si può votare dalle 7.00 di oggi, domenica 28 maggio 2023 (c’è tempo fino alle ore 23.00), e, sempre dalle 7.00, domani, lunedì 29 maggio 2023, fino alle ore 15.00. Dopodiché inizierà lo scrutinio che, solitamente, si svolge in maniera più rapida rispetto a quello del primo turno. A quel punto avremo il verdetto ufficiale e capiremo chi sarà il nuovo Sindaco di Rocca di Papa.

Comunali Rocca di Papa 2023, i dati sull’affluenza al ballottaggio

Il Comune dei castelli romani è uno dei 47 Enti locali della Regione Lazio che sono andati al voto per rinnovare il Consiglio Comunale. Si riparte dal primo turno in cui il candidato del centrodestra Massimiliano Calcagni ha ottenuto il 42,54% delle preferenze, contro il 37,67% di quello del centrosinistra Francesco De Santis. Nelle giornate del 14 e 15 maggio ha votato il 54,81% degli aventi diritto al voto. Vediamo ora l’affluenza in questo turno di ballottaggio.

Affluenza ballottaggio Rocca di Papa domenica 28 maggio 2023, ore 12.00: vota l’11,92%

Arrivati i primi dati sull’affluenza in questo turno di ballottaggio nel Comune dei Castelli. Al momento (12 sezioni su 12) ha votato l’11,92% degli aventi diritto contro il 12,81% registrato nel medesimo orario – e del primo giorno di apertura dei seggi – del primo turno.

Affluenza ballottaggio Rocca di Papa domenica 28 maggio 2023, ore 19.00

In aggiornamento

Affluenza ballottaggio Rocca di Papa domenica 28 maggio 2023, ore 23.00

In aggiornamento

Affluenza definitiva ballottaggio Rocca di Papa lunedì 29 maggio 2023, i dati

In aggiornamento

Elezioni Rocca di Papa 2023, i risultati del primo turno

Questi erano stati i risultati del primo turno: in testa come visto il centrodestra con Massimiliano Calcagni, seguito da Francesco De Santis del centrosinistra. Terza Veronica Cimino (18,73%) con il M5S più due civiche, quindi Giuseppe Paolone (1,07%).

Massimiliano Calcagni: 42,54%

FDI: 26,89% Siamo Rocca di Papa: 7,45% Lega: 4,87% Forza Italia: 3,99%

Francesco De Santis: 37,67%

Rocca 2030: 9,09% PD: 8,42% Lista Civica De Santis Sindaco: 7,97% Per cambiare Rocca di Papa: 7,18% Forza Rocca: 6,45%

Veronica Cimino: 18,73%

Rocca di Papa attiva: 7,24% Rocca Viva: 5,87% M5S: 3,67%

Giuseppe Paolone: 1,07%