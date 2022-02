Albano, titolare e dipendente al lavoro senza green pass: 800 euro di multa

Proseguono i controlli per verificare il rispetto delle normative varate dal Governo in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19. Servizi mirati sono stati svolti nelle scorse ore, oltre che nella Capitale, anche ai Castelli. In particolare sono state attenzionate alcune attività di Albano Laziale.

Multe green pass ad Albano Laziale

In particolare, nel corso delle verifiche, i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno sanzionato due cittadini del Bangladesh. Si tratta del titolare e di un dipendente di un esercizio commerciale di Albano, sorpresi a lavorare senza la prevista Certificazione Verde. Inevitabile la multa: i due sono stati sanzionati per 800 euro.