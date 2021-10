Ariccia, al via i weekend con gli Artigiani al Parco Romano del Biodistretto

Al via ad Ariccia, ai Castelli Romani, il weekend con gli artigiani al Parco Romano del Biodistretto di Monte Gentile. A grande richiesta tutti i sabato e la domenica, gli artigiani locali partecipano all’Agorà del mercato contadino, il luogo ideale dove l’arte delle mani e del proprio ingegno e i prodotti tipici della terra biologici a km 0 convivono insieme per proporre e promozionare un nuovo modello di economia circolare.

Ariccia, proseguono i weekend con gli Artigiani al Parco Romano

Per informazioni si possono visitare le pagine social del Biodistretto, Mercato Contadino di Roma e Castelli Romani, mentre tutti gli artigiani interessati possono contattare l’organizzazione per partecipare. All’interno anche i cibi e i piatti cucinati con i prodotti tipici locali dagli agrichef e le birre artigianali di Fustock beer. Tutti i fine settimana autunnali e invernali proseguiranno con la presenza degli artigiani, con lo scopo di replicare anche in primavera e in estate.