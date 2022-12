Ariccia, all’ospedale dei Castelli nasce il bambino numero 1.000: è il figlio di una coppia residente ad Ardea

Ariccia. Il piccolo Wassim, che in arabo significa “bello”, è il bambino numero 1.000 nato al reparto di ginecologia e punto nascita dell’ospedale dei Castelli. La mamma e il papà sono originari del Marocco, ma vivono da tanti anni ad Ardea e hanno anche altri due figli, una femmina e un maschietto, e svolgono il lavoro di negozianti nell’ambito dell’abbigliamento.

1.000 bambini nati in un anno

La mamma Auotef ha 31 anni. Insieme al marito El Omrani è arrivata alle 14:00 di oggi al reparto di ginecologia per il travaglio. La nascita è avvenuta alle 16:39 con un parto naturale, curato dall’equipe medica composta dalla dottoressa ginecologa Maria Noto e dall’ostetrica Elisa D’Andrea, presente anche la studentessa di ostetricia Silvia. Il reparto diretto dal dottor Francesco Barletta in un anno circa ha raggiunto il record di mille nascite, come unico punto nascita del territorio dei Castelli e Litorale.