Ariccia, binomio enogastronomia moda e spettacolo per il rilancio del turismo da un’idea di José Amici

Un’interessante iniziativa di moda cibo e spettacolo si è tenuta l’altra sera ideata dall’intraprendente e vulcanico chef agrituristico José Amici e la sua famiglia che in collaborazione con l’Atelier Celli Sposa di Frattocchie, il fotografo Andrea Chiarucci, la Pirotecnica Corsi ed i Fioristi Sciattella e la collaborazione dei Comuni di Ariccia e Nemi – presenti i sindaci Staccoli e Bertucci – ha voluto così rilanciare per la stagione estiva la gastronomia locale e del Litorale, il buon vino dei Castelli, il turismo, abbinandolo con piatti ispirati ad ogni abito ed uscita delle modelle. Con gli splendidi abiti di alta moda e da sposa che tengono ancora molto bene la richiesta commerciale nonostante il periodo di crisi, così come le aziende agrituristiche, le trattorie i ristoranti, le location culturali e turistiche e i prodotti tipici dei Castelli Romani, la serata, presentata da Fabrizio Pacifici, si è svolta con grande partecipazione al Resort Agrituristico “La Vista” ad Ariccia con veduta mozzafiato verso il litorale romano e pontino.