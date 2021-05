Ariccia, Parco Romano del Biodistretto: week end con i piatti contadini e l’artigianato ecosostenibile

Ariccia: in tanti cittadini dei Castelli Romani e anche dal litorale di Pomezia e Ardea, continuano a focalizzare l’attenzione sul Parco Romano Biodistretto, impegnato, grazie agli instancabili organizzatori e contadini, su un progetto di valorizzazione del territorio. Con l’ospitalità degli agricoltori del km 0 e con l’opportunità di degustare una ristorazione creata con prodotti di filiera corta senza ricorrere alle multinazionali, lo slogan del Mercato Contadino sarà sempre: “Non chiedere bibite gassate e zuccherate delle multinazionali che vanno per la maggiore, perché qui non le troverai”.

Gli stand del Biodistretto si differenziano dalle altre realtà commerciali del territorio per l’impegno a promuovere un’alternativa reale e concreta di economia circolare.

“Ovviamente – dicono gli organizzatori – diamo ospitalità anche all’artigianato che s’ispira alle 3 ‘R’: ‘riduci, riusa e ricicla’, perché rientra nella filosofia dell’arte delle mani, come per i contadini con le mani e il cuore nella Terra”.

Anche questo week end sono aperte tutte le sedi e si potrà pranzare all’aperto con la cucina degli agrichef che prepareranno gli antichi piatti contadini dai sapori indimenticabili. Info sulle sedi e gli orari sul sito mercatocontadino.org.