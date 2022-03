Asl Roma 6, inaugurata nuova centrale di sterilizzazione all’ospedale dei Castelli

Una centrale di sterilizzazione per decontaminare il materiale sanitario utilizzato nell’Ospedale dei Castelli all’interno dell’ospedale stesso per ridurre praticamente a zero i rischi di infezione. Ieri, 23 marzo, presso l’Ospedale dei Castelli, nell’ambito dell’evento dedicato alla presentazione del PNRR Asl Roma 6, è stata inaugurata la nuova centrale di sterilizzazione alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato e del Commissario Straordinario Narciso Mostarda.

Decontaminazione e ricombinazione: prevenzione massima all’ospedale dei Castelli

La centrale renderà l’Ospedale autonomo nei procedimenti relativi alla decontaminazione e ricombinazione (assemblaggio e confezionamento in kit) dello strumentario chirurgico utilizzato nei blocchi operatori, fino alla riconsegna sterile mediante speciali armadi a chiusura ermetica. In ogni fase del processo l’operatore sarà guidato con passaggi predeterminati da software dedicato.

«Oggi dotiamo l’ospedale dei Castelli di un servizio importante per la gestione e punto cardine nella prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza. Eleviamo la qualità dei servizi per avere la massima efficienza ottenuta con un basso impatto ambientale grazie all’utilizzo delle più moderne tecnologie», aa commentato l’Assessore Alessio D’Amato.

«Grazie alla sua collocazione all’interno dell’Ospedale, la nuova centrale di sterilizzazione offrirà grandi vantaggi logistici ed economici oltre a garantire il servizio con tempistiche ridotte rispetto all’utilizzo delle centrali esterne. Un altro importante risultato che migliorerà e qualificherà ulteriormente le attività dell’Ospedale dei Castelli». ha affermato il Commissario Straordinario Narciso Mostarda.