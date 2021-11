“Blue&Food”: la sagra nel Parco Roma di Ariccia

“Blues&Food” questo il nome della sagra prevista per la prossima domenica 7 novembre ad Ariccia. Un giornata ricca di allegria, buon cibo e ottima musica attende tutti i visitatori del Parco Romano. Vediamola nel dettaglio.

è stata chiamata la prossima domenica 7 novembre che attende tutti i visitatori del. “Cosa c’è di più piacevole che abbinare la giustaal piatto preferito? Gli agrichef che dedicano amore e passione ai prodotti contadini li trasformeranno in un alchimia autunnali di sapori dal gusto unico nella splendida location del P“, dicono gli organizzatori. Protagonista del pranzo contadino saranno: lainsieme ae come tutte le domeniche ile glidel territorio dalle 9 alle 14 , oltre che il sabato nello stesso orario. Clicca qui per saperne di più.

Prodotti delladel territorio e musica a km0, (dalle ore) con ospite d’eccezione il musicista, One Man band, “”. Ienco cantante, armonicista polistrumentista. Scrive prevalentemente(in lingua italiana), prediligendo da sempre questo genere musicale come espressione di sé, data anche l’attitudine viscerale ed emozionale che caratterizzano i suoi live. Una sonorità nuda e cruda volutamente a bassa risoluzione, analogica. Creatae suonando una(scatola di sigari) a 3 corde, tipico strumento di fortuna della tradizione blues. Alterna nel suo spettacolo, cosi come ballate con l’immancabile. Da sempre attivo nel panorama musicale locale/regionale con varie formazioni. Ha partecipato ad innumerevoli live, nei festival come, indi ogni tipo. Con questo progetto, che ama definire “” arricchisce il suo bagaglio professionale rimettendosi in gioco. Clicca qui per avere ulteriori informazioni.