Boxe, l’ascesa della baby campionessa dei Castelli: Vittoria Milani conquista l’oro a Roseto degli Abruzzi

Vittoria Milani, giovane promessa della boxe dei Castelli, conquista la medaglia d’oro nei campionati italiani di pugilato femminile a Roseto degli Abbruzzi. Grande affermazione per il Lazio che porta a casa 12 medaglie.

Si sono appena conclusi i campionati italiani di pugilato femminile a Roseto degli Abbruzzi. La Kermesse, organizzata dalla federazione pugilistica Italiana, è andata in scena dal 9 al 12 Maggio ed ha visto la presenza delle circa 300 migliori atlete giovanili della categorie Schoolgirl, Junior e youth, provenienti da tutta Italia.

Davanti agli occhi attenti del tecnico federale responsabile della nazionale di pugilato giovanile femminile Valeria Calabrese, il Lazio si è preso prepotentemente la scena portando a casa un sostanzioso bottino, con ben 8 medaglie d’oro e 4 d’argento, classificandosi come prima regione nel medagliere d’Italia.

Lazio protagonista ai campionati italiani di boxe femminile

Tra le iridate menzione particolare trova Vittoria Milani, oro nei 40 kg Schoolgirl allenata dal maestro Danilo Paglietta per la societá Life center; Ginevra Muzzi (già campionessa Europea in carica) nei 60 kg categoria youth, allenata dal maestro Massimo Ardu alla CONA Boxe; Aurora Turrin, 51 kg, Schoolgirl della boxe latina, allenata dal padre Mirco Turrin e dal maestro Rocco Prezioso.

E ancora. Martina Vassallo, nella categoria 52 Kg youth allenata dal maestro Cristiano Vassallo alla palestra Zeus Ostia, Ludovica Vitoni Junior 52 Kg allenata dal maestro Vincenzo Tazza alla pugilistica italiana; Veronica Naticchi 50 kg Junior allenata dal maestro Matteo Merlino alla body mind; Liberali Fabiola 54 kg youth allenata dal maestro Gimo Orlandi alla palestra conca d’oro e Giulia Molinaro della scuderia Revolution, allenata dal maestro Lorenzo Catalano.

Le altre medaglie

Tra le medaglie d’argento troviamo invece Gaia Rizzi (54 kg junior Quadraro boxe maestro Silvano Sedaro), Sara Battistelli (60 kg youth palestra dbt Maestro Vincenzo del Monaco), Jessica Staino (allenata da Zompatore Domenico della Zompatore Boxe) e Beatrice Di Blasi nei 57 kg youth, allenata dal maestro Domenico Filippella nella Filippella boxe di Setteville.

Dai Castelli l’ascesa della baby atleta Vittoria Milani

L’importante risultato ottenuto dal Lazio rivela in realtà la ripresa nei giovani di uno sport che storicamente appartiene alla cultura nazionale e che dopo una flessione negli anni passati, torna a crescere trovando risultati passione e diffusione, anche e soprattutto nell’universo femminile. Tra le atlete che si sono maggiormente distinte a Roseto degli Abruzzi c’è senza dubbio Vittoria Milani, laureatasi campionessa italiana nella sua categoria.

Il suo percorso sportivo

Originaria del Veneto, Vittoria vive ai Castelli, nel Comune di Rocca Priora. Dopo un esordio in alcune federazioni di sport di combattimento, nel 2022 conquista la medaglia d’oro al Trofeo Coni per poi essere premiata a 12 anni come miglior pugile all’Etruria Sport Festival 2023 nella categoria amatori nonostante la sua giovanissima età. L’atleta, grazie ai risultati ottenuti sul ring, è già finita attenzionata al livello di giovanili nazionali ed è seguita dal maestro Danilo Paglietta; il suo idolo è Irma Testa, che ha avuto peraltro già la possibilità di incontrare recentemente: e adesso, grazie a questo primo titolo nazionale nella Federazione Pugilistica Italiana, il suo cammino nella boxe può definitivamente decollare.