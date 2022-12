Campionati Europei di Yoseikan Budo, vince un 16enne di Ariccia: a Federico Nardini la medaglia d’oro

Si sono svolti sabato 10 dicembre a Ostricourt in Francia i Campionati Europei di Yoseikan Budo. Prima esperienza internazionale per Federico Nardini che raggiunge il gradino più alto del podio aggiudicandosi la medaglia d’oro dopo aver sbaragliato gli avversari vincendo tutti gli incontri disputati nella fase finale.

I primi segnali di un’ottima forma erano arrivati nelle settimane precedenti dove il cadetto ariccino si era distinto classificandosi al primo posto nel Campionato Nazionale a squadre disputatosi a Parma il 12 novembre. Federico aveva poi replicato stravincendo anche nel torneo interregionale del 4 dicembre tenutosi ad Aprilia.

Autodifesa e progetti antibullismo

Federico fa parte di un numeroso ed affiatato gruppo di atleti allenati dal Maestro Claudio Terenzi che da anni porta avanti progetti legati al tema Arti Marziali Giapponesi, antibullismo e autodifesa femminile che coinvolgono bambini, bambine, ragazzi ed adulti di ogni età.

L’associazione Sportiva dilettantistica Zanshin Dojo ha portato ad Ariccia una ventata di Giappone. La scuola del Maestro Terenzi che vanta ormai anni di esperienza, considerata una vera e propria accademia delle arti orientali e un punto di riferimento per queste discipline nei castelli romani e in tutto il centro Italia, ha ottenuto la “ciliegina sulla torta” quando, sotto attenta osservazione del Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Yoseikan Budo (Maestra Valentina Borgognoni), ha visto l’arruolamento come atleta azzurro del giovane Nardini.

Giorni, mesi, anni di allenamento, dedizione e passione hanno finalmente fruttato il fantastico risultato di Ostricourt. Per Federico e per i suoi compagni di avventura marziale è solo l’inizio di un percorso, un percorso che porterà inevitabilmente al raggiungimento di ottimi risultati, sul piano sportivo, marziale, ma soprattutto di maturazione e crescita.