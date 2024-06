Cinghiale a spasso tra la gente: l’animale fa capolino in un ristorante

Sempre più spesso andando in giro per la Capitale e nei centri limitrofi ci si trova di fronte a cinghiali. Non è inusuale che intere famigliole di cinghiali facciano capolino nelle zone urbane. La convivenza tra persone e questa specie di ungulati è diventata, quasi, la normalità.

Che sia in orario diurno o notturno, incontri ravvicinati tra uomini e cinghiali non è un fatto inconsueto. Gli animali, probabilmente in cerca di cibo, non sembrano avere alcuna paura di trovarsi di fronte a persone che, sempre più abituati alla presenza, cercano di avvicinarli, gli danno da mangiare e li filmano nelle loro passeggiate cittadine.

Ieri sera un cinghiale fa ‘visita’ a un ristorante

È quanto è successo ieri sera, sabato 15 giugno, a Castel Gandolfo. Un esemplare ha raggiunto l’entrata di un ristorante, forse attirato dagli odori della cucina, e ha gironzolato serenamente tra la gente e in mezzo a stand, per niente spaventato dalla presenza degli umani. Anche questi ultimi, sempre più abituati a trovarsi di fronte ai cinghiali, non hanno dimostrato alcuna paura. Qualcuno ha tentato di avvicinarlo, altri lo hanno filmato, e bambini sembravano estremamente propensi ad accarezzarlo, come se si trattasse di un animale da compagnia.

Questi animali restano un pericolo per l’incolumità pubblica

La presenza dei cinghiali in città sembra essere sempre più fuori controllo e, fatta eccezione per situazioni come quelle di ieri sera, ci sono casi nei quali restano un serio pericolo per l’incolumità pubblica. Solo sei giorni fa un 58enne che viaggiava in sella al suo scooter si è scontrato con un cinghiale che s’è trovato sulla strada. Un impatto violentissimo che non ha dato scampo al centauro. Senza parlare delle aggressioni alle persone.

La numerosa presenza di questi animali sta creando ingenti danni all’economia agricola con cali dell’80 per cento della produzione. Solo nel Lazio Coldiretti ha calcolato danni per 10 milioni di euro, a causa di una presenza di circa 250mila esemplari.