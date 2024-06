Criminale ricercato in tutta Europa beccato ai Castelli dalla Polizia

Si nascondeva in un albergo di Pavona (Albano) ma è stato scovato e arrestato dalla Polizia di Stato. L’uomo era ricercato in tutta Europa: il blitz è scattato in piena notte con gli agenti che si sono presentati nell’albergo dove alloggiava.

E’ finito in arresto un uomo romeno di 45 anni accusato di far parte di un’organizzazione criminale e ricercato per rapina a mano armata. Nei suoi confronti le autorità del Belgio avevano emesso un mandato di cattura, esteso poi a tutti i paesi d’Europa. Alla fine il 45enne è stato individuato in una zona periferica dei Castelli, precisamente a Pavona, comune di Albano. L’uomo alloggiava in un albergo situato in Via del Mare: ed è qui che gli agenti lo hanno fermato e arrestato nel cuore della notte.