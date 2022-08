‘Dammi i soldi’: minaccia con una siringa una 21enne e la insegue

L’ha prima avvicinata, mentre lei stava aspettando l’autobus nei pressi del GRA per recarsi al lavoro, poi l’ha strattonata e, sotto la minaccia di una siringa, le ha chiesto di consegnargli tutti i soldi. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti all’alba del 17 luglio scorso da una ragazza di 21 anni, che con tutte le sue forze ha cercato di fuggire e di chiedere aiuto.

Il tentativo di rapina alla fermata del bus

La giovane ha cercato di liberarsi, di correre via chiedendo aiuto. Ma l’uomo l’ha inseguita, ha cercato di ‘riprenderla’ perché il suo obiettivo era uno: rapinarla. Poi, però, quando si è accorto che non poteva mettere a segno il colpo si è dato alla fuga, mentre la vittima si è presentata di fronte ai Carabinieri della Tenenza di Ciampino e ha sporto denuncia.

L’arresto

I militari, attraverso una ricognizione sulla probabile via di fuga intrapresa dall’indagato, sono riusciti a risalire alla targa del veicolo che lui aveva utilizzato e che aveva nascosto prima di avvicinarsi alla donna. I Carabinieri hanno trovato e sequestrato, durante il sopralluogo, la siringa utilizzata per la commissione del delitto, che il 49enne aveva abbandonato. Prima di darsi alla fuga e di rendersi irreperibile. L’uomo, però, è stato rintracciato e arrestato dai militari della Compagnia di Castel Gandolfo perché gravemente indiziato per la tentata rapina. Ora si trova nel carcere di Velletri.