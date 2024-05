Daniele Galifi scomparso dai Castelli: arriva la notizia tanto attesa, rintracciato dopo 10 giorni

È stato ritrovato a Napoli Daniele Galifi il 30enne scomparso il 13 maggio scorso da Marino, Roma. A dare notizia del ritrovamento è il programma Chi l’ha visto che evidenzia: ‘E’ stato ritrovato grazie alle spettatrici di Ponticelli’.

Ieri la segnalazione che ha portato al ritrovamento

Dopo la segnalazione di ieri sera in diretta, nell’ultima puntata del programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3, la Polizia lo ha rintracciato e soccorso. Il padre aveva lanciato un appello in trasmissione per ritrovare il suo ragazzo e, ora, ringrazia tutti per la collaborazione.

Giorni di grande apprensione per le sue sorti

Sono stati giorni di preoccupazione e paura per le sorti del 30enne. Il giovane doveva assumere terapia farmacologica e pertanto i familiari hanno vissuto giorni di angoscia senza avere notizie di Daniele che il 20 maggio scorso era stato avvistato al Pronto soccorso dell’ospedale di Velletri. Poi di nuovo il buio più totale.

In tanti hanno preso parte alle ricerche del 30enne

Ma le ricerche da parte degli investigatori, supportati dalle tante persone che hanno condiviso post, oltre che dalla trasmissione televisiva che si occupa di ritrovare gli scomparsi, ma non di meno dall’impegno dei volontari che fanno parte dal Comitato scientifico di ricerca degli scomparsi, Penolepe Odv, hanno permesso la chiusura della vicenda con un lieto fine.

Dopo l’ultimo appello di ieri a Chi l’ha visto, Daniele è stato riconosciuto e, probabilmente, già in queste ore ha potuto riabbracciare la sua famiglia.