David Bellini muore il giorno prima del suo compleanno: lutto a Velletri

Dolore e sgomento a Velletri per la morte di David Bellini, il giovane scomparso oggi a soli 31 anni a seguito di una lunga malattia. David avrebbe compiuto 32 anni domani, martedì 30 maggio: purtroppo questa data, invece che essere una festa, coinciderà con quella dei suoi funerali.

Giovane sorridente e combattivo

David è morto questa mattina in ospedale, al “Paolo Colombo” di Velletri, dove era ricoverato da qualche tempo. Ad annunciare la sua morte, con un post su Facebook, il consigliere comunale Stefano Pennacchi. “Da’…..domani ti ricordi che dobbiamo anda’ a’ attacchina’?” Domani avresti compiuto 32 anni, ma ti voglio ricordare così 25 anni di amicizia e militanza tra alti e bassi come tutti i rapporti umani d’altronde ma sempre in direzione ostinata e contraria!”

David lascia i genitori, la mamma Sandra e il papà Giuseppe, oltre al fratello Diego e alla nonna Elena. Ma a ricordarlo con amore sono anche tutti gli altri parenti e amici, ancora increduli alla notizia della sua scomparsa.

I funerali

La cerimonia funebre per chi volesse dare l’ultimo saluto a David si svolgerà domani mattina presso la Cattedrale di San Clemente a Velletri, alle ore 11:00. Centinaia i commenti di cordoglio arrivati alla famiglia, a cui anche la redazione del Corriere della Città si unisce.