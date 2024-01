“È lei la prima nata nel 2024” in una nota arriva il lieto annuncio

Capodanno con fiocco rosa all’ospedale dei Castelli Romani che ha festeggiato la nascita di Aya, la prima nata nel presidio ospedaliero e proprio il 1 gennaio del 2024. A darne notizia è stata l’Azienda sanitaria locale Roma 6 con una nota che ha diffuso anche sui suoi canali social.

La nota dell’Asl Roma 6 che ha annunciato la nascita della piccola Aya

‘È venuta al mondo il primo giorno del 2024 e si chiama Aya – ha scritto l’Asl Roma 6 in un post sui social -, una splendida bambina nata da mamma Ouafa e papà Najib con l’aiuto dei medici specialisti del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale dei Castelli diretto dal Dottor Francesco Barletta insieme al reparto di Neonatologia e Pediatria guidato dalla dottoressa Giovanna Maragliano’.

Gli auguri ai neogenitori da parte dell’Azienda sanitaria

Una festa nella festa per il nosocomio che ha voluto fare ‘ai genitori i migliori auguri da parte della Asl Roma 6’. Una nascita importante per la struttura sanitaria e in merito alla quale l’Azienda sanitaria evidenzia: ‘Che questa bambina possa rappresentare la speranza di un anno di pace e serenità per tutti e il simbolo di una rinascita che argini la violenza di genere’.

Il messaggio di benvenuta alla piccola Aya

L’occasione è stata preziosa per familiari, amici e personale sanitario per dare alla festa di Capodanno un significato più profondo, più pregnante e per celebrare il lieto evento alla ‘piccola Aya sono arrivati tanti fiori, tanti sorrisi e tante soddisfazioni e anche l’amore di una Comunità che sappia accoglierla’, oltre a un grande augurio da parte del personale medico: ‘Benvenuta al mondo piccola, la vita è meravigliosa!’.

Festa grande anche alla Sacra Famiglia, al Gemelli e allo Spallanzani: 4 i bimbi venuti alla luce nelle prime ore del 2024

Diverse le famiglie che dalle prime ore del 1 gennaio 2024 hanno potuto festeggiare l’arrivo di nuovi nati. Anche Roma ha salutato l’arrivo di Elisa, Ludovico e Daniele. I primi due sono nati a distanza di qualche secondo uno dall’altra, poco dopo lo scoccare della mezzanotte, nella struttura sanitaria romana Santa Famiglia. Daniele, invece, è venuto alla luce al Gemelli di Roma e sempre nelle prime ore di Capodanno, mentre allo Spallanzani di Frosinone si è festeggiato l’arrivo di Gabriel.

Festa grande per la nascita dei cinque piccini che hanno scandito l’arrivo del 2024 con i loro primi vagiti. Una gioia per i neogenitori, ma anche per tutto il personale sanitario degli ospedali coinvolti che hanno avuto il privilegio di poter condividere insieme ai familiari una grande festa.