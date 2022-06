Elezioni Grottaferrata 2022: chi sono i candidati a Sindaco, le liste dei consiglieri e quando si vota per le amministrative

Elezioni Grottaferrata 2022, è partito ufficialmente il countdown per le amministrazioni che dovranno decidere il futuro politico della città per i prossimi cinque anni. Fra poco meno di un mese infatti i cittadini saranno chiamati alle urne per nominare il prossimo Sindaco.

Quando si vota a Grottaferrata per le Amministrative di giugno

Le Elezioni Amministrative sono in programma a Grottaferrata per domenica 12 giugno

2022. L’eventuale turno di Ballottaggio è stato previsto invece per domenica 26 giugno 2022. Ricordiamo che quest’anno saranno circa mille i Comuni chiamati a eleggere un nuovo Sindaco. Per i centri con più di 15.000 abitanti è previsto un ballottaggio dopo due settimane se nessuno dei candidati dovesse riuscire a ottenere la maggioranza. Ventiquattro invece i capoluoghi di provincia interessati dalla tornata amministrativa, tra questi anche quattro capoluoghi di Regione: Genova, L’Aquila, Catanzaro e Palermo.

Chi sono i candidati Sindaco alle comunali di Grottaferrata 2022

Sono diversi gli esponenti e i partiti politici che hanno annunciato la propria candidatura nei giorni scorsi. Ecco chi sono gli aspiranti Sindaci e le relative liste di consiglieri.

1) Mirko Di Bernardo (Grottaferrata al Centro, La città al Governo, Italia Viva, Siamo Grottaferrata, Per Cambiare, Fare Rete, Movimento Sostenibile, PD)

Il candidato Sindaco Mirko Di Bernardo è sostenuto da ben 8 liste.

Lista consiglieri Grottaferrata al Centro

FRANESCA MARIA PASSINI

FABRIZIO MARI

CINZIA BONAVENTURA

PAOLO CAPOLEI

EMANUELE CARTOCCI

SABRINA DE SANTIS

SERGIO DI MONACO

ROSSANO DISCA

RACHEL ELISEI

DANIELA EGEZIACA FRAGIOTTA

CLAUDIO NONNI

CLAUDIA SANCHINI

DANIELE SCIO’

FRANCO SERAFINI

GERMANA TRINCA

Lista consiglieri La città al Governo

RITA CONSOLI

RITA SPINELLI

MASSIMO LO CICERO

ILARIA GANDOGLIA

BIAGIO BORTUNE

MAURO CAPRETTI

ANNA PARISI

MARIA ELENA LUCENTI

PIERO CASTORINA

NICOLETTA BORAGINE

ENRICA MECOZZI

MICHELE MAZZA

ANNE MARIE BERTINOTTI

JACOPO TOMBOLETTI

GUGLIELMO CIURLANTE

LORENZO FERRINI

Lista consiglieri Italia Viva

PIERGIORGIO CHERUBINI

VERONICA DEL MONTE

RODOLFO BADONI

CLAUDIA CAMPANA

RAFFAELE CAPPIELLO

BARBARA GIULIANI

SILVANO PUGLISI

LEONARDA RUSSO

ANDREA MORETTI

ALESSANDRO CASCIA

ENRICO CAMILLI

PIERGIORGIO CECCHINI

LAURA SERAFINI

GIUSEPPE GUIDO SIMEONI

GIULIA TRINCA

NICOLA LIBERATI

Lista consiglieri Siamo Grottaferrata

FEDERICO POMPILI

GABRIELE PAPI

ROSITA BELARDINELLI

FRANCESCA BUONI

SIMONETTA CAPPONI

PATRIZIA COCCO

SIMONA CORI

TANIA FAGGIOLI

ASSUNTA LIGUORI

LUIGI LUCATELLI detto GIGI

ALESSANDRA ORLANDI

MAURIZIO PARRONI

SILVANA PETRIGLIA

MARCO PEVERIERI

ARIANNA RINALDI

PIERFRANCO TROVALUSCI

Lista consiglieri Per Cambiare Grottaferrata

SILVIA BOMPIANI

MONICA ANDREANI

LEONARDO BLASI

LAURA BONORI

MASSIMO BORRELLI

MARCO CAMPEGIANI

PIERLUIGI CIAMBERLANO

LAURA D’ARCANGELI

SIMONE DE TOMASSI

GIAN MARIA DI SALVO

MARIA FRANCESCA FODDIS

ERMENEGILDO NAPOLEONE

ALBERTO ROSSOTTI

FABIO TURCHI

GIULIA VINCIGUERRA

ANTONELLA ZORDAN

Lista consiglieri Mirko Di Bernardo Sindaco Fare Rete

MASSIMO GARAVINI

VERONICA PAVANI

FEDERICA CATTANI

GIOVANNI DE ROSA

EUGENIO FABRIANI

MARIA ANTONIETTA FABRIZI

GIULIANA FANTAUZZI

ALESSANDRO GRATTON detto SANDRO

MARTINA LANDUCCI

ELISA LONGOBARDI

FRANCO MEDICI

MARIA MEMESI

VIOLA NEGRI

BRUNO PETROLATI

PIETRO PONZANI

ELIO ZINI

Lista consiglieri Movimento Sostenibile

GIANCARLO DELLA MONICA

PIERO FAMIGLIETTI

RAFFAELLA AGRIMI

GAETANO AMORE

GIUSEPPE CAPRETTI

SIMONE GIOVANNETTI

MAURIZIO LAZZARI

GERMANA LUCCI

DEBORA MANNA

MATTEO MARINELLI

MARCELLO NERI

FRANCESCA PALMA

MATTEO PAOLOZZI

CORINNE SCARABELLO

Lista consiglieri PD

SILVIA AMELIA

GIANFILIPPO COROMALDI

MARIA GRAZIA COLUCCINI detta CHICCA

BRUNO EMILI

ELISA DE VANNA

ENRICO ISIDORI

ANNAMARIA DELLA CORTE

FEDERICO PANETTA

ILARIA FARINA

ELVISO ROSCINI detto ALVISE

PAOLA FRANZOSO

RICCARDO MARIA TULLI

CRISTINA MADDALENA

CARLA PISANA

PATRIZIA SALVISCHIANI

ELEONORA VERDI

2) Lorenzo Letta (Patto per l’Ambiente, Lega, Giorgia Meloni)

Lorenzo Letta, aspirante Sindaco di Grottaferrata, è sostenuto da tre liste.

Lista consiglieri Patto per l’ambiente

YURI SPALLETTA

ANTONIO VENANZI

CLAUDIA GUARINO

ANNA MARIA VINCI

STEFANO LENZI

TIZIANO GIZZI

IMAN AYEB

MANUEL PANINI

LAURA D’ALESSANDRO

GABRIELE D’ANNA

MATTIA ROSSINI

RICCARDO CAMPANA

Lista consiglieri Forza Italia e Lega per LETTA

SABRINA IANNUZZI

GIAN LUCA GORACCI

SARA BIASETTI

LAURA SPALLETTA

LUCIANA FIACCHI

MAURIZIO PAOLONI

STEFANIA LATTARUOLO

MICHELE SCILLIA

DOMENICO DE SIMONE

FRANCESCO COLETTA

FABIANA CASOLO

CLAUDIA BIASETTI

MATTEO ZANGRETTI

Lista consiglieri Giorgia Meloni Fratelli D’Italia

MOIRA MASI

MARCO ASTROLOGO

PAOLO BASILI

DANIELA BOTTOMEI

GIUSEPPE CIOLA

MARTINA DE NICOLA

ROSSANA FIACCO

ANDREA GASBARRA

ELISABETTA MANTONI

FABIO MELONI

ALESSANDRA MORELLI

FABRIZIO NOBILI

SIMONA POZZI

EMILIO SILVAGNI

MATTIA STAGNI

LUIGI TUFANO

3) Nicola Casubolo (PCI)

Nicola Casubolo, aspirante Sindaco di Grottaferrata, dove si voterà il prossimo 12 giugno, è sostenuto solo da una lista.

Lista consiglieri PCI

MARTATALLARICO

BRUNO LUPINO

MAURIZIO AVERSA

LUCIANA ZAMPILLONI

ORESTE AZZALIN

STEFANO ENDERLE

MAURIZIO IAGHER

SERGIO SANTINELLI

VIRGILIO SEU

DONATELLA DEL CANTO

MARIA ARCIDIACONO

ENRICO ERCOLANI

4) Luigi Spalletta (Insieme per Grottaferrata, Fuori dal Centro, Lista Ghelfi)

Luigi Spalletta, che corre per diventare Sindaco, è sostenuto da tre liste. Ecco tutti i consiglieri.

Lista consiglieri Insieme per Grottaferrata

FRANCO ROSSI

ALESSANDRO SOPRANO

MANUEL BACIGALUPO detto BACIGA

FABRIZIO BASILI

GIARA BIANCHI

CINZIA BORGATO

STEFANO BOTTOMEI

RENATA DELLA CECA

MASSIMO LEARDINI

MANUELE MANNI

MARGHERITA PROIETTI

FRANCESCA QUAGLIARINI

FRANCESCO SALVATI

AMBRA TORTORELLI

GIORGIA VECCELLI

Lista consiglieri Fuori dal Centro

FRANCESCO GIUSTO detto GIUSTI

FILIPPO PRESTIPINO

GIUSEPPE BRUTTAPASTA

ORLANDO DELLA PORTELLA

ENZO DI FELICE

LUCA LUCCI

ALESSIA MANIERI

MARTINA MOLINARI

VALENTINA OLIVIERI

SAMANTA PIZZICANNELLA

MONIA SETTANNI

MAURIZIO SPINACI

SIMONA VALERIANI

MASSIMILIANO VECCELLI

MASSIMO VINCI

Lista consiglieri Lista Ghelfi

SILVIA AMTNINI

GIORGIO TAUCCI

MATTEO CICARELLI

STEFANO CONSOLI

FABRIZIO DE ANTONI

FABRIZIO DI PIETRO

NICCOLO’ DURANTE

ROSANNA GIARNESE

GIUSEPPE GREGORIO

CLAUDIA GROCHOWSKI detta CLAUDINA

VITTORIO MAGNANI

SOLANGE PAOLONI

STEFANO ROMANINI

PAOLA SPALLETTA

ATTILIO TEMPERINI detto SERGIO

BARBARA TIDEI

4) Luciano Andrettotti (Progetto Grottaferrata, Luciano Andreotti Sindaco, Grottaferrata Attiva, Italia libera, Grottaferrata Verde)

Il candidato Sindaco Luciano Andreotti è sostenuto da cinque liste. Ecco quali.

Lista consiglieri Progetto Grottaferrata Futura

ALESSANDRO COCCO

ENRICO AMBROGIONI

GIGLIOLA CARATELLI

PAOLA CASAGRANDE

MARCO IOCACCI

LUISA IANNELLI

ELISABETTA LA ROSA

MARIANNA MICHELI

MARCO NATI

RENATO PASQUALINI

ANDREA PAIELLA

FRANCESCO PISCHIUTTA

FRANCO ANTONIO SAPIA

STEFANO SERAFINI

ELISABETTA SIRIANNI

MARINA TROIANI

Lista consiglieri Luciano Andreotti Sindaco

GIANLUCA PAOLUCCI

MARIO ANTONELLI

FRANCESCA ANTONELLI

PAOLO BELLUCCI

DANIELA CALFAPIETRA

MARIA LAURA CALVITTI

MASSIMILIANO DI GIORGIO

ROSARIA MARIA GIARDINO

FRANCESCA MASTROLILLO

ALESSANDRA MAZZARELLA

STEFANIA MEZZENIGA

ANGELO MECOZZI

MARIA RITA PANCI

MAURO POMPEI

ENRICO SESTINI

PAOLO VINCIGUERRA

Lista consiglieri Grottaferrata Attiva

MARCO BOSSO

ANTONIO CARESSA

PAOLO COPPITELLI

VIRGILIO D’OFFIZI

GIORGIO LEONARDO

ANTONIO LIUNI detto PINO

MARCO LODADIO

GIANMARCO LUCIA

CLAUDIA CROCE

ELEONORA LIZZIO

SERENA MAZZOCCO

MIRIAM CERRELLA

MICHELA PALOZZI

VALENTINA PIUNTI

RITA EPIFANI

MONIA CUPPELLINI

Lista consiglieri Italia Libera

ALESSANDRO ANGRISANO

ANTONIO DELLE MONACHE

FRANCESCO BUCCI

PAOLA CONSORTI

ILENA SELVAGGINI

PASQUALE CARLO FAILLACI

ANNA PAGNANI

PATRIZIA MAROCCHI

EDOARDO MARIA FRANZA

SIMONA COLACCIANI

ADRIANO CIAMEI

BEATA AGNES WINKLER

SERENA PETRELLA

GIAMPIERO LEONARDI

CLAUDIA NANNI

Lista consiglieri Grottaferrata Verde