Elezioni Velletri 2023: chi sono i candidati, quando si vota, sondaggi, le liste

Si vota anche ai Castelli Romani alle Comunali 2023, e tra i territori interessati dal voto c’è anche quello di Velletri. Nutrita la rosa degli aspiranti Sindaci, tra cui figura anche il Primo Cittadino uscente, che si contenderanno la partita elettorale nelle giornate del 14 e 15 maggio prossimi. Questa settimana si chiuderanno definitivamente le liste: facciamo intanto il punto della situazione dei candidati annunciati sin qui.

Candidati elezioni Comunali Velletri 2023, le liste

Ben 17 i Comuni che andranno al voto a maggio nella sola Provincia di Roma. Per quanto riguarda Velletri in questa sezione vedremo l’elenco dei candidati che si affronteranno per diventare il nuovo Sindaco della città. Ricordiamo che se nessuno degli aspiranti alla carica di primo cittadino dovesse aggiudicarsi la vittoria al primo turno sarà necessario attendere il ballottaggio di fine mese. Ad ogni modo ecco di seguito i nomi e le liste annunciati ufficialmente che concorreranno alle prossime elezioni comunali di Velletri: al momento sono sei i candidati alla carica di primo cittadino:

Orlando Pocci Ascanio Cascella (centrodestra) Romano Favetta Clorinda Ricci (Forza del Popolo) Fausto Servadio Roberto Romagnoli (PSI)

In aggiornamento

Il Sindaco uscente Orlando Pocci candidato alle Comunali 2023 a Velletri

Come detto il primo nome ufficializzato quale candidato a Sindaco è quello di Orlando Pocci, Primo cittadino uscente. Eletto nel 2018 Pocci prova così ad ottenere il secondo mandato consecutivo.



Centrodestra con Ascanio Cascella alle Comunali di Velletri 2023

Per il centrodestra ci sarà Ascanio Cascella. La sua candidatura è sostenuta da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia oltre che da una lista civica.

Romano Favetta

L’ex Assessore Romano Favetta è il terzo candidato a Sindaco.



Fausto Servadio

Nella rosa degli aspiranti candidati a Sindaco c’è anche quello di Fausto Servadio che peraltro ha già ricoperto questa carica dal 2008 al 2018.

Clorinda Ricci – Forza del Popolo

E ancora. Candidata a Sindaco anche Clorinda Ricci per il partito Forza del Popolo.



Roberto Romagnoli candidato a Velletri con il PSI

Completa il quadro dei candidati a Sindaco il nome di Roberto Romagnoli, del PSI.

Ballottaggio elezioni Comunali Velletri, quando si vota al secondo turno

Per il primo turno delle Amministrative comunali di Velletri si voterà domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023. In caso di mancata vittoria con una preferenza superiore al 50% sarà necessario attendere il ballottaggio per conoscere il nome del nuovo Sindaco di Velletri. Ricordiamo che le Elezioni Comunali 2023 si terranno in 47 comuni della regione Lazio, di cui 17 quelli situati nella Provincia di Roma. L’eventuale secondo turno si terrà il 28 e 29 maggio sempre di domenica e lunedì.

