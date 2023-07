Frascati, abbattuta una delle storiche palme di piazza Marconi

Brutta sorpresa oggi per i cittadini di Frascati, ai Castelli Romani. Una delle storiche palme che adornano piazza Marconi, in corrispondenza del Monumento ai Caduti, è infatti stata abbattuta.

La palma faceva parte delle quattro che attorniavano il monumento ai Caduti, che si innalza proprio tra le alte palme, all’ingresso del centro storico della città. Il monumento, in stile classico, risale al 1924. Ma le palme sembra siano ancora precedenti, da quanto risulterebbe dalle foto d’epoca. Nel tempo sono diventate un vero e proprio simbolo di Frascati. E adesso, con il taglio di una di esse, viene a mancare non solo la simmetria data al monumento, ma anche l’armonia di quella parte di piazza tanto amata sia dai residenti che dai turisti.

Scelta obbligata?

Per arrivare all’abbattimento della palma – di cui non si è avuta notizia preventiva – sicuramente ci sarà stato un motivo grave. Probabilmente un’infezione dell’albero, ma – ci chiediamo – non era possibile tentare una cura per salvarlo? Almeno apparentemente la palma non sembrava sofferente, ma potrebbe anche esserci qualcosa che abbia costretto il servizio giardini del Comune ad agire in modo così drastico. La palma tagliata verrà sostituita? Sul sito del Comune non si legge nulla a tal proposito, così come sulla pagina Fb, non aggiornata da tempo.

Chiediamo quindi che venga spiegato ai cittadini il motivo di questo taglio drastico e senza appello, che avrà lasciato interdetto più di un residente. E magari dare rassicurazioni sulle sorti delle altre tre palme e conoscere il loro stato di salute.