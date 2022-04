Frascati, addio ad Armanda Tavani: comunità in lutto

Morta a Frascati Armanda Tavani, esponente del Partito Democratico. Una Pasqua 2022 triste per Frascati: nelle scorse ore, improvvisamente, è venuta a mancare nelle scorse ore (a causa di un malore) Armanda Tavani, nota a tutti come Danda, che a breve avrebbe compiuto 75 anni.

Conosciuta e stimata, per molti anni è stata impegnata in politica e nelle attività di Amministrazione comunale; collocata a sinistra, prima nel PCI, quindi nel PDS. In passato aveva ricoperto i ruoli di assessore alle Politiche Educative e alle Pari Opportunità e di consigliera comunale.

Il cordoglio del sindaco

Non appena diffusa la notizia, il sindaco Francesca Sbardella ha voluto esprimere il suo cordoglio con queste parole, attraverso un post su Facebook. “Anche se oggi è un giorno di festa, nel mio cuore è calato un velo di tristezza. Danda non c’è più e tutta la comunità che l’ha sempre amata si sente un po’ più sola. Io mi sento un po’ più sola, senza la sua intelligenza acuta, la sua cultura, la sua allegra curiosità, la sua presenza discreta. Non ci vedevamo da un po’, ma ci sentivamo spesso, da ultimo per il mio compleanno. Era sempre bello parlare con lei – ha aggiunto Francesca Sbardella -, sapeva leggere tra i rivoli delle tue parole, sapeva fare sintesi, senza urlare. È stata un dono prezioso, in amministrazione e nel partito, uno dei nostri ‘grandi saggi’. Nella tristezza profonda, l’unica consolazione è saperla di nuovo con Giancarlo e con Gianni, magari seduti al tavolino di quel bar dove amavano trascorrere il tempo insieme e dove mi piace immaginarli di nuovo, a sorridere anche per noi. Ciao Danda”.