“Fugge” da una casa di riposo e si perde nel bosco: anziano salvato dai poliziotti

Camminava per la strada senza neanche il giubbotto, nonostante si trovasse ai Castelli Romani e le temperature fossero per niente gradevoli. Lui, anziano e fragile, era uscito dalla casa di cura in cui era ricoverato senza dire niente a nessuno, poi si era perso per le viuzze di Rocca di Papa, uscendo addirittura dal paese e dirigendosi verso il bosco.

Il ritrovamento dell’anziano

Le ricerche sono state effettuate dalla Volante Frascati 1 che, in poco tempo, ha rintracciato l’uomo mentre camminava, disorientato, nei pressi del bosco di Rocca di Papa. Infreddolito e dall’aria smarrita, l’uomo – viste le basse temperature – è stato fatto salire nell’auto di servizio per farlo scaldare. L’uomo, che in stato confusionale, ricordava solo il suo nome di battesimo e nient’altro. Portato in commissariato, dopo alcuni accertamenti è stata rintracciata la figlia.

Grazie a lei i poliziotti hanno accertato che l’anziano era ricoverato in una casa di cura per anziani, dalla quale si era allontanato. Una volta appurate le sue condizioni di salute, l’anziano è stato affidato alla figlia. Verrano ora accertate eventuali responsabilità della casa di cura riguardo la “fuga” dell’uomo.