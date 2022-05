Grave incidente sull’Appia Nuova a Velletri: grave centauro di 22 anni (FOTO)

Gravissimo incidente oggi pomeriggio a Velletri sulla Via Appia Nuova teatro di un brutto scontro tra una moto e un’auto. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 22 anni per cui è stato necessario il trasferimento d’urgenza in Ospedale a Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Velletri.

Intervento dell’eliambulanza oggi a Velletri

L’incidente si è verificato oggi intorno alle 13.00 all’altezza di Via Colle Noce. La strada, per consentire le operazioni di soccorso e i successivi rilievi, è rimasta chiusa per oltre due ore. Il centauro, in sella ad una Kawasaki, è stato soccorso dal 118 ma, a causa delle gravi ferite riportate, è stato necessario il ricorso all’eliambulanza.