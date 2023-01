Lanuvio piange la prematura scomparsa di Anna: 15enne muore per un malore

È un giorno di dolore a Lanuvio, scioccata dalla morte di Anna Maione a soli 15 a causa di un malore. Una ragazzina energica, solare che lascia un vuoto enorme non solo nel cuore dei genitori e della sorellina, ma nell’intera comunità di Sant’Anastasia, località nella quale è cresciuta.

Lo straziante messaggio del papà di Anna

Una tragedia che è stato lo stesso papà di Anna, Giuseppe, a comunicare sui social, poche ore dopo la morte. “Non parlo tanto dei miei figli sui social. Oggi voglio però portare una testimonianza della mia principessa, la mia piccola guerriera che sta combattendo quella che oggi è la sua più grande battaglia. Una ragazza solare, pulita e grata per qualsiasi cosa o situazione, seppur a nostri occhi possa apparire irrilevante. Oggi non sei sola nella tua battaglia c’è il Signore con te, ma non sentirti vicino con un semplice sorriso uno sguardo d’intesa o un tuo semplice Papo ti amo, mi crea un vuoto incolmabile”.

La 15enne e la sua passione per la pallavolo

Anna aveva una passione smodata per la pallavolo e l’Asd Pianeta Volley di Aprilia, dove la 15enne giocava, ha voluto manifestare il suo dolore e la vicinanza ai familiari della sua atleta con un breve post: “L’Asd Piante Volley di Aprilia si stringe al cordoglio della famiglia Maione abbracciando Giuseppe, Imma e Lucia per la scomparsa della nostra piccola Anna. Brilla piccola stella in questo cielo”.

Dichiarato il lutto cittadino

Anche il sindaco, Andrea Volpi, ha voluto manifestare la sua vicinanza alla famiglia Maione con un breve messaggio: “Ringrazio Don Marco per aver dato la giusta importanza a questo evento e per aver sensibilizzato la comunità a pregare per la nostra giovane concittadina Anna che troppo presto ha raggiunto il regno dei cieli. Alla famiglia della piccola Anna, ai suoi amici e a tutte le persone che le vogliono bene rivolgo le più sentite e profonde condoglianze da parte mia e dell’Amministrazione comunale tutta”. Intanto, per la giornata di domani è stato dichiarato il lutto cittadino

Solo da poco è stata comunicata la data e l’ora dei funerali della piccola Anna. Un manifesto funebre nel quale la giovane pallavolista sorride, come sempre, e una breve dedica: “Anna ti ameremo per sempre e non ti dimenticheremo mai, continua a sorridere. I nonni, gli zii e i cugini”. Il rito funebre verrà celebrato domani, martedì 10 gennaio alle 15 e 30 nella chiesa di San Giovanni Battista