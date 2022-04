Lutto a Velletri, morto il giovane musicista Simone Massarut

Non possono crederci gli amici e tutti quelli che conoscevano Simone Massarut, un giovane talentuoso musicista di Velletri, molto conosciuto in tutta la zona dei Castelli Romani. Il ragazzo, poco più di trent’anni, sarebbe morto per un’aneurisma cerebrale, che non gli ha lasciato scampo.

I messaggi di vicinanza e il ricordo di Simone Massarut

Sono tanti i messaggi di vicinanza e cordoglio alla famiglia di Simone Massarut, il bassista che nel tempo si era fatto amare e apprezzare da tutti. Talentuoso, bravo, professionale, con tanti sogni e progetti spezzati via in pochi istanti.

Simone, che era molto conosciuto ai Castelli Romani, da poco si era trasferito ad Aprilia con la fidanzata. Ma il futuro di una vita insieme è stato stroncato da un malore improvviso e ora gli amici lo ricordano, certi che continuerà a suonare anche lassù, tra le stelle. Senza parole e incredulo anche il musicista di Velletri, Graziano Cedroni, che ha pubblicato sui social una foto di Simone con il suo basso, istantanea che è stata inondata di commenti di chi fa fatica a crederci. Di chi ricorda il musicista come un ragazzo ‘gentile, proiettato verso l’amicizia sincera’.