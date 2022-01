Lutto ai Castelli, il cordoglio per la morte di Mirko: lascia moglie e due figli

Comunità di Genzano in lutto per la scomparsa di un giovane del luogo, affetto da, quanto si apprende, da una grave malattia. In molti ai Castelli lo hanno voluto ricordare sui social, dalla famiglia fino ad arrivare ad alcune associazioni sportive del territorio. L’uomo era sposato e aveva due figli.

Castelli, addio a Mirko Sordilli: il cordoglio sui social

Tanti, tantissimi i messaggi affidati a Facebook per ricordare Mirko. «Eri così felice di avere una femminuccia in famiglia, ma sono grata del rapporto che avevi con lui…per lui eri un mito una persona d esempio. Fa così tanto male da spaccare tutto. Il mio fratellone così forte, bello, atletico, uomo, ma purtroppo questo ci espone la vita davanti una vita da prendere a botte come avresti fatto tu…lo so, ne sono certa che ci hai provato e sono certa che tanta sofferenza l’hai tenuta per te. Ti voglio così tanto bene», scrive la sorella.

«Con immenso dolore la Asd Pro Calcio Cecchina si unisce alla Famiglia Sordilli per la perdita di Mirko, nostro atleta di Calcio a 5 ma soprattutto padre esemplare di Nicoló. Nessuna parola può alleviare un dolore così grande, condoglianze a tutta la famiglia e soprattutto al nostro piccolo campioncino Nicolò….. non mollare ti vogliamo bene», è il testo di un altro post.

La Redazione si unisce al dolore della famiglia.