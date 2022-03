Marino, tragedia vicino all’asilo: 49enne si toglie la vita impiccandosi

Terribile tragedia oggi alle porte di Roma, dove un uomo di 49 anni ha deciso di porre fine alla sua vita impiccandosi ad un albero in via Morosini, a Santa Maria delle Mole, nel comune di Marino, a pochi passi dalla Delegazione e dalla scuola dell’infanzia. E’ successo questa mattina alle ore 7:00. La terribile scoperta è stata fatta da alcuni passanti, che hanno allertato le forze dell’ordine.

Tragedia a Marino, 49enne si toglie la vita accanto all’asilo

Per l’uomo, un 49enne del posto, non c’è stato niente da fare: nonostante il pronto intervento dei sanitari del 118, l’uomo era già morto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per gli accertamenti del caso. I poliziotti hanno appurato che si tratta di un suicidio.

La terribile vicenda è accaduta successo nei pressi della “Casa dei Servizi”, a pochi passi dalla scuola dell’infanzia e dalla Delegazione del Comune di Marino. Sul luogo della tragedia sono intervenuti immediatamente il Sindaco di Marino Stefano Cecchi insieme agli agenti della Polizia Locale, guidata dalla dott.ssa Monica Palladinelli.

I caschi bianchi hanno immediatamente provveduto alla chiusura dell’asilo e della Delegazione. Successivamente all’arrivo della Polizia Scientifica, la Casa dei Servizi è stata riaperta mentre l’asilo è rimasto chiuso per tutta la giornata.

“L’Amministrazione Comunale e la cittadinanza tutta si stringono al dolore della famiglia”, ha dichiarato il primo cittadino Stefano Cecchi, molto colpito dall’accaduto.