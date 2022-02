Marino, un gentile saluto al Vescovo

Un sabato pomeriggio di impegno istituzionale, quello del 26 febbraio 2022, per una delegazione dell‘Amministrazione comunale di Marino (guidata dal sindaco, Stefano Cecchi, e composta dal presidente del Consiglio comunale, Eugenio Pisani; dall’assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili, Pamela Muccini; e dalla consigliere comunale Paola Testi): ha presenziato ad una funzione religiosa officiata da Sua Eccellenza Vincenzo Viva (Vescovo della Diocesi di Albano Laziale) presso la Parrocchia di S. Rita da Cascia a Cava dei Selci (territorio comunale di Marino) in cui si è recato per la visita pastorale a seguito del termine dei lavori di ristrutturazione della chiesa.

