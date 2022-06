Mirko Di Bernardo è il nuovo Sindaco di Grottaferrata: «Questa è la vittoria di tutti»

«Questa è una vittoria di tutti, una vittoria della Città, una vittoria che sottolinea quanto importante sia correre insieme e quanto sia forte il Centrosinistra quando è unito. Abbiamo vinto al primo turno, abbiamo vinto grazie al lavoro di tante persone che hanno permesso questo grandissimo risultato, un risultato che sapevamo sarebbe arrivato per la bontà e la concretezza del nostro programma e della nostra visione di Città. Sono felice, adesso possiamo davvero cambiare il destino di Grottaferrata, un lavoro partito da lontano che oggi raggiunge il suo traguardo più importante. Oggi festeggiamo, da domani comincia un nuovo percorso, un percorso condiviso con tutte le forze politiche che mi hanno appoggiato e che ci porterà lontano. Voglio ringraziare le tante persone che in questi mesi mi sono state vicino, che hanno creduto in me e nel progetto che vogliamo portare avanti, voglio ringraziare tutti gli elettori che ci hanno e mi hanno dato fiducia e la cui fiducia ripagherò con il lavoro e l’abnegazione a Grottaferrata».