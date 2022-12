Natale a Grottaferrata, un mese di eventi: la città si veste a festa

Grottaferrata dà il via agli eventi natalizi. Questo pomeriggio il Sindaco Mirko Di Bernardo, l’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Daniele Rossetti e la Consigliera Comunale Veronica Pavani, Presidente della Commissione Cultura, hanno presentato il calendario delle manifestazioni che si terranno per un mese intero, da oggi fino all’8 gennaio 2023. Le luci del Natale, inoltre, illumineranno la città per tutto il periodo.

Cultura e divertimento faranno da padrone per un intero mese fatto di spettacoli, convegni, serate di cineforum, laboratori creativi e artistici, mostre fotografiche, mercatini artigianali, stand enogastronomici, iniziative diffuse e concerti da non perdere con grandi novità, da quest’anno anche all’interno dell’Abbazia di San Nilo.

Natale a Grottaferrata, le parole del Sindaco

“Siamo felici di presentare alla cittadinanza un calendario fatto di tante proposte arrivate principalmente dalle associazioni culturali del territorio – ha dichiarato il Sindaco Di Bernardo –. Un ringraziamento particolare va alla Città Metropolitana di Roma per aver erogato un contributo fondamentale per lo svolgimento delle attività del Natale Grottaferratese, grazie al quale potremmo offrire alla città quattro concerti di alto livello culturale, tre dei quali si svolgeranno, grazie alla convenzione stipulata pochi mesi fa, all’interno dell’Abbazia di San Nilo, e per i quali ringrazio anche il Polo Museale e la Congregazione dei monaci basiliani”.

“Colgo l’occasione per ringraziare infine l’intera Amministrazione – ha continuato il Sindaco –, nello specifico l’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Daniele Rossetti e la Consigliera Veronica Pavani, Presidente della Commissione Cultura, per il grande lavoro svolto. A Grottaferrata sarà un Natale all’insegna delle cultura e dello stare insieme. Già da questa mattina si respira un’atmosfera fantastica in tutta la città”.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

8 dicembre: ‘Natale con Noi. Mercatino artigianale ed eventi’, Piazza Alcide De Gasperi, a cura della Pro Loco di Grottaferrata

Dall’8 dicembre al 6 gennaio: Mostra diffusa di Natale. Fotografie in 36 esercizi commerciali. Inaugurazione alle 10:00 da Valle Violata e alle 11:30 da Piazza Alcide De Gasperi, a cura dell’Associazione il Crogiolo

Dall’8 dicembre all’8 gennaio: Luna Park per grandi e piccoli e pista sul ghiaccio – Piazzale San Nilo

9 dicembre: Iconografia della Natività nell’arte Paleocristiana. Conferenza con il Dott. Paolo Dalmiglio Biblioteca Comunale, viale Dusmet n.20 a cura del Centro Socio Culturale di Grottaferrata

dal 9 al 31 dicembre Una Notte al Museo. Mostra Fotografica – Villino Luciano Vergati, viale Dusmet n.20, a cura dell’Associazione il Crogiolo

10 dicembre Facciamo l’albero. Attività per bambini – Allestimento albero di Natale con i lavoretti delle classi dell’ICS Giovanni Falcone – Parco di Borghetto (via Montiglioni) ore 11:00

10 dicembre – Guarire con l’Antiginnastica di Therese Bertherat di Marina La Vecchia Villino Luciano Vergati, viale Dusmet n.20 ore 17:30 a cura del Centro Socio Culturale di Grottaferrata

15 dicembre – ‘A zonzo per Roma’ di Andrea Cantaluppi. Presentazione del libro Biblioteca Comunale, viale Dusmet n.20 ore 18:00

A cura del Centro Socio Culturale di Grottaferrata

15, 18, 22, 25 e 29 dicembre, 2 e 6 gennaio Cinema Grottaferrata. Speciale Natale Biblioteca Comunale, viale Dusmet n.20 ore 21:15 a cura dell’Associazione Archè

16 dicembre Luce che splende nelle tenebre. L’arte racconta la Natività. Convegno Dott.ssa Lucilla Di Casoli – Palazzo Grutter ore 16:00, a cura del Centro Socio Culturale di Grottaferrata

16 dicembre Le decorazioni Natalizie, laboratorio di riciclo creativo per bambini – Biblioteca Comunale, viale Dusmet n.20 dalle 17:00 alle 19:00, a cura dell’Associazione culturale Sentieri Popolari

17 dicembre Il Solstizio d’Inverno: suggestioni cosmiche e archetipi. Convegno – Villino Luciano Vergati, viale Dusmet n.20, ore 16:30, a cura del Centro Socio Culturale

17 dicembre Magnificat di Perosi, Gloria di Vivaldi e canti della tradizione natalizia. Concerto – Parrocchia del Sacro Cuore ore 19:00

a cura della Corale Polifonica di Grottaferrata

18 dicembre‘Natale con Noi. Mercatino artigianale ed eventi – Via del Pratone, dalle 10:00 alle 17:00

A cura della Pro Loco di Grottaferrata

18 dicembre Bruschettata di Natale – Piazza Cavour dalle 11:00 alle 13:00, a cura di Grottaferrata Sostenibile e Agroclub Grottaferrata

18 dicembre A Crypters’ Christmas. Concerto – Villaferrata ore 18:00, a cura dell’Associazione Crypters

20 dicembre Cantata di Natale. Con Nando Citarella – Pastorali, Strine, canti e Pasquelle sul mistero del Natale – Abbazia di San Nilo ore 19:00, a cura dell’Associazione La Paranza

21 dicembre I suoni del Natale con gli Zampognari – Viaggio intinerante per le vie di Grottaferrata, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00, a cura de I Suoni della Terra

21 dicembre Ritmi di Benessere – Community Drum Circle per gli over 65 – Biblioteca Comunale, viale Dusmet n.20 dalle 15:00, a cura di APS New Family Harmony

21 dicembre Candle Light. Concerto di Natale – Sala Conferenze Abbazia di San Nilo ore 19:00, a cura di Effegilive s.a.s.

24 dicembre I suoni del Natale con gli Zampognari – Viaggio intinerante per le vie di Grottaferrata – dalle 10:00 alle 13:00 , a cura de I Suoni della Terra

27 dicembre Concerto per la Pace – Kyiv Virtuosi Orchestra – Sala Conferenza Abbazia di San Nilo ore 19:00, a cura dell’Associazione Va Culture

28 dicembre Capolavori Romantici. Concerto per pianoforte con Valerio Tesoro al pianoforte – Villa Abbamer ore 18:00, a cura dell’Associazione Va Culture

30 dicembre Dialoghi Minimalisti. Concerto per pianoforte con Mirko Iannaccone al pianoforte – Villa Abbamer ore 18:00, a cura dell’Associazione Va Culture

30 dicembre Natale Camiliano nel Mondo – Concerto – ore 20:00, Istituto Figlie di San Camillo Casa Generalizia

30 dicembre Per Amore. L’ultima notte di Anna Magnani Spettacolo teatrale – Teatro Sacro Cuore ore 17:00, a cura dell’Associazione Carpe Diem

4 gennaio Un abete speciale – Laboratorio di invenzione di storie – Attività per bambini – Biblioteca Comunale, viale Dusmet n.20 , a cura di Associazione culturale Sentieri Popolari

4 gennaio Animenta racconta i disturbi alimentari – Incontro/conferenza – Biblioteca comunale, viale Dusmet n.20 dalle 18:00 alle 20:00, a cura dell’Associazione Animenta