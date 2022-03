Paura a Castel Gandolfo: giovane aggredito da un cinghiale finisce in Ospedale

Avevano appena terminato una sessione di pesca sul lago di Castel Gandolfo con la canoa quando all’improvviso sono stati aggrediti da un cinghiale. E’ successo nel weekend: ad avere la peggio è stato un giovane che è stato morso dall’animale tanto da rendere necessario il trasporto in Ospedale.

Canoista aggredito da un cinghiale a Castel Gandolfo

I due amici si trovavano in Via dei Pescatori quando all’improvviso è piombato su di loro il cinghiale. Uno è riuscito a mettersi in salvo, l’altro ha avuto meno fortuna ed è stato raggiunto dall’animale che poi, dopo averlo ferito, è fuggito via. Una volta allertati i soccorsi gli operatori hanno quindi in tratto in salvo l’uomo che è stato portato in Ospedale.

Bambino assalito mentre era in bicicletta

Lo scorso anno, di questi tempi (era il febbraio 2021), si era verificato un altro episodio simile. Vittima dell’aggressione del cinghiale era stato in quel caso un bambino che si trovava in bicicletta con la sua famiglia. Anche in quella circostanza l’animale aveva caricato sbucando dal nulla, dopodiché si era dileguato.