Risultati elezioni Ciampino, quando si vota per il ballottaggio: sfida Colella Ballico

«Voglio ringraziare i cittadini che mi hanno riconfermato la fiducia, premiando, in particolar modo, le nostre liste civiche, segno tangibile dell’ampissimo apprezzamento ottenuto dal nostro lavoro e dalla volontà di portarlo a compimento. Nonostante il successo di oggi, sono dispiaciuta per il calo di affluenza. Quasi 4000 cittadini in meno, rispetto al 2019, dato che non può trovare giustificazione unicamente nella calura estiva. Mi impegnerò per riportare al voto il maggior numero possibile di elettori, compresi i nostri sostenitori che non hanno partecipato al voto in questo primo turno. Sono certa che i cittadini di Ciampino non sceglieranno il ritorno del PD. La scelta, il 26 giugno, sarà tra 2 anni di idee, di progetti per la città, di opere realizzate e finanziamenti ottenuti (per di più durante una pandemia globale) contro 20 anni di scempio del territorio. Al ballottaggio, come accaduto nel 2019, si sceglierà realmente il Sindaco. Una scelta libera da ideologie partitiche, basata unicamente sulla concretezza, sull’affidabilità e sulla responsabilità della persona chiamata a ricoprire il ruolo di guida della città. Mettendo al centro della nostra proposta il nostro programma e le nostre idee, intendiamo dialogare con tutte le forze politiche, ben consapevoli che i risultati che stanno emergendo in queste ore testimoniano un grande voto di protesta indirizzato al solito PD ciampinese che mai ha avuto il coraggio di cambiare. La nostra porta del confronto rimane aperta a tutti quelli che vogliono partecipare, passando dalla protesta alla proposta, senza pregiudizi ideologici»