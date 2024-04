Follia sulla Tuscolana, SUV sperona auto dei Carabinieri: due militari feriti

Una gazzella della stazione di Frascati, in giro per controlli, all’alba di stamattina, è rimasta coinvolta in un incidente. Una vicenda che ha dell’assurdo quella che ha visto coinvolti due militari a bordo dell’auto di servizio. I carabinieri di fronte a un suv dell’Alfa Romeo, una Stelvio di colore bianco, che procedeva a passo d’uomo su via Tuscolana, all’altezza dell’incrocio con via di Salè, ha tentato di avvicinarla per effettuare delle verifiche sugli occupanti.

L’inseguimento e l’incidente

Quando la pattuglia si è accostata ‘troppo’ la Stelvio ha accelerato innescando un inseguimento in direzione Frascati. All’altezza della seconda rotatoria, all’incrocio con via Grotte Marie, la Stelvio ha improvvisamente invertito la marcia ed è andata a tutta velocità contro l’auto dei Carabinieri. Uno spaventoso scontro frontale che ha fatto aprire gli airbag dei carabinieri che hanno riportato ferite, seppure lievi.

Il suv è stato poi abbandonato

Intanto sul posto sono accorsi i colleghi dell’Arma del Radiomobile e della Compagnia di Frascati che, poco distante dal luogo dell’incidente, a circa 800 metri di distanza hanno trovato il suv dell’Alfa Romeo abbandonato. La Stelvio bianca, sulla quale pare viaggiassero almeno tre persone, è risultata rubata e al suo interno i militari hanno trovato vari oggetti da scasso. La vettura è stata sequestrata e gli uomini del Norm di Frascati proseguono le indagini per identificare gli autori dell’incidente.

Via Tuscolana chiusa al traffico

Via Tuscolana è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo, per consentire le operazioni di recupero delle auto, per soccorrere i due Carabinieri coinvolti nel sinistro, oltre che per svolgere tutti i rilievi utili alle attività investigative.