Rocca di Papa, esplosione al Comune: non ce l’ha fatta Vincenzo Eleuteri

Esplosione al Comune di Rocca di Papa, non ce l’ha fatta Vincenzo Eleuteri. Le condizioni del delegato del sindaco, apparse subito gravissime, sono restate sempre molto critiche, fino alla tragica notizia di questo pomeriggio.

Le condizioni di Vincenzo Eleuteri, che era ricoverato al S. Eugenio di Roma, si erano aggravate ieri, come aveva annunciato attraverso una nota la ASL RM 2, e oggi il delegato del sindaco ai Servizi cimiteriali non ce l’ha fatta. Eleuteri avrebbe compiuto 68 anni il prossimo 11 luglio.

“Esprimo le mie condoglianze alla famiglia di Vincenzo Eleuteri, il delegato del sindaco di Rocca di Papa che nei giorni scorsi era rimasto coinvolto nell’esplosione avvenuta nella sede del palazzo comunale per una fuga di gas. E’ un grande dolore per l’intera comunità, alla quale mi stringo idealmente in un abbraccio commosso. Così come rinnovo la mia vicinanza al primo cittadino Emanuele Crestini, ferito in modo grave in questa disgrazia inaccettabile e costantemente assistito, insieme agli altri feriti, dal personale dell’ospedale Sant’Eugenio, che si sta prodigando con grande impegno”. Lo afferma Luisa Regimenti, parlamentare europeo e responsabile Sanità nel Lazio della Lega.

La redazione de Il Corriere della Città si stringe al cordoglio della famiglia e dell’intera città.