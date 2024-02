Saponi e sostanze tossiche negli scarichi senza autorizzazioni: sequestrato autolavaggio a Lanuvio

Nel corso degli ultimi giorni la Polizia Locale di Lanuvio ha effettuato diversi approfondimenti sulle attività commerciali del territorio, individuando alcune violazioni in materia di sicurezza, tutela della salute e contratti di lavoro. Sequestrato in particolare un autolavaggio in centro: con un “trucco” ingannava le forze dell’ordine ed eludeva i controlli.

“Chi non rispetta queste regole basilari non solo commette illeciti di tipo amministrativo ma manca di rispetto ai cittadini e alle istituzioni”, sono queste le parole del Comandante della Polizia Locale Sergio Ierace rilasciate a margine dell’ultima attività di controllo – capillare – andata in scena sul territorio. In particolare due sono state le attività finite nel mirino degli accertamenti dei caschi bianchi: si tratta di un autolavaggio, poi sequestrato, e di un’officina in cui sono state riscontrate diverse irregolarità. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 10.000 euro.

Sequestrato autolavaggio a Lanuvio

Partiamo dalla prima attività. Nel centro urbano la Polizia Locale ha individuato infatti un autolavaggio gestito in spregio alle autorizzazione richieste. Grazie a questo intervento, spiegano dal Comando, è stato possibile scoprire come il gestore eludesse i controlli sulla sua attività azionando, nel momento degli accessi da parte delle autorità, il macchinario installato che lasciava presumere un ricircolo delle acque utilizzate nel lavaggio mentre invece immetteva le acque utilizzate con saponi e sostanze tossiche direttamente negli scarichi comunali senza alcuna autorizzazione. L’attività è stata quindi sequestrata ed è stata comminata anche una sanzione amministrativa di oltre 4mila euro per la mancate tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti.

Sanzioni per un autoriparatore

Dopodiché, in zona Malcavallo, è stato eseguito un controllo nei confronti di un autoriparatore nel quale sono state rinvenute oltre 20 veicoli oggetto di accertamento sulla provenienza, risultati poi in carico ad un azienda di Nettuno. Nella circostanza sono state sequestrate anche attrezzature illecitamente utilizzate dall’autoriparatore per un valore di oltre 8.000 euro.

Ierace: “Commercianti onesti calpestati da chi commette irregolarità”

Questo il commento conclusivo del Comandante Ierace. “Le attività devono essere avviate nel rispetto delle norme e con le dovute richieste che vanno inoltrate agli uffici competenti. L’amministrazione comunale è a completa disposizione di tutti coloro che intendono avviare attività commerciali sul territorio, per il rilascio di tutte quelle informazioni che permettono ai cittadini di rendere le proprie attività commerciali idonee alla apertura” – ha proseguito Ierace.

“Le difficoltà dei commercianti onesti che pagano le tasse e rispettano le regole vengono di fatto calpestate da tali atteggiamenti. L’attività posta in essere a tutela della cittadinanza ha potuto anche porre l’attenzione sul rispetto dell’ambiente, per quelle aziende che sono tenute a rispettare le norme anti inquinamento delle falde acquifere, nel caso specifico dell’autolavaggio. Ringrazio – ha concluso il Comandante – i miei collaboratori e il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei CC di Roma e con la stazione dei CC di Lanuvio che nei giorni precedenti a tali operazioni hanno anche lavorato sul territorio in sinergia”.