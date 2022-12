Shock alle porte di Roma: 48enne trovato morto in casa in circostanze misteriose

Triste ritrovamento in un appartamento di Rocca Priora, nella provincia di Roma. E’ stato rinvenuto il cadavere di un uomo all’interno di una dimora, situata su via Sassone, a pochi passi dal Centro Storico della cittadina della provincia. A fare la scoperta del cadavere, un uomo di origine albanese, sarebbero stati dei familiari. L’immagine davanti ai loro occhi è stata scioccante: l’uomo era riverso a terra, senza vita.

L’uomo morto all’interno di un’abitazione a Rocca Priora

Dovevano venire a trovare un loro caro, i familiari che hanno fatto la macabra scoperta all’interno di un’abitazione nel centro cittadino di Rocca Priora. Invece di poter fare due chiacchiere con la persona e magari abbracciarlo, hanno trovato la persona riversa a terra e priva di vita. A loro, purtroppo, non è rimasto altro da fare che chiamare i soccorsi e i Carabinieri, al fine di denunciare la tragica dipartita del loro familiare.

L’uomo è stato ritrovato nel centro cittadino di Rocca Priora, dove risiedeva in un appartamento sulla via Sassone. Avvisati del tragico ritrovamento dai parte dei parenti della vittima, si sono precipitati sul posto i Carabinieri e i soccorsi del 118. Per i sanitari arrivati dentro l’alloggio, non è rimasto altro che constatare il decesso dell’uomo.

Al momento, le Forze dell’Ordine che stanno indagando sul caso non si sentono di escludere nessuna pista attorno alla morte del soggetto, un uomo di 48 anni di origine albanese. Non si sentono di escludere nemmeno la pista legata a un omicidio, anche se solo la perizia legale e l’autopsia potranno confermare questa drammatica eventualità. Per ora, si attende la visita del medico legale, che dovrà constatare le modalità di decesso dell’uomo, avvenute verso l’ora di pranzo di quest’oggi.