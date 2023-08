Simona Baglivo, l’appello per ritrovare la 38enne scomparsa: ‘Ha bisogno urgente di cure’

È scomparsa senza lasciare traccia di sé. Appello disperato per la giovane donna di 38 anni che, fino a pochi giorni fa, era ricoverata nella clinica psichiatrica Von Siebenthal di Genzano, ai Castelli Romani. Non è chiaro come sia riuscita ad allontanarsi dalla struttura, ma tuti sono in grande apprensione per lei perché ha bisogno dei suoi farmaci. Ecco come aiutare nelle ricerche.

Appello per Simona Baglivo

In queste ore sono disperate le ricerche per Simona Baglivo, una donna in cura presso la clinica psichiatrica di Genzano, che ha lasciato senza che nessuno se ne accorgesse. Non è ancora chiara la dinamica dell’evento, ma l’unica cosa certa è che dev’essere ritrovata al più presto, perché non può vivere senza le sue medicine e le cure mediche che stava ricevendo presso la struttura. La clinica si trova in via della Madonnina e si occupa di trattamenti psichiatrici intensivi territoriali (STPIT) e Socio Riabilitativa ad elevata intensità assistenziale (SRSR 24H). Pare che da lì sia entrata all’interno della città di Genzano.

L’appello per ritrovare la 38 scomparsa

L’unico modo per aiutare lei e i suoi cari è diffondere l’appello e cercare di ritrovarla il prima possibile, affinché possa essere curata e portata in un luogo sicuro. “Alta 1 metro e 65 centimetri, pesa 65 kg, ha i capelli neri e gli occhi marroni. Al momento della scomparsa indossava: una canottiera a righe bianche e blu, jeans scuri, scarpe da ginnastica in tela nera e una borsa a tracolla nera. Ha un tatuaggio sulla spalla con raffigurata “Sailor Moon” e un piercing al naso”. Ecco quanto riporta l’appello che si sta diffondendo nelle ultime ore e che fornisce indicazioni su com’era al momento della scomparsa.

Le ricerche

Al momento le ricerche non hanno condotto ad alcun risultato, ma la comunità del posto si è messa in moto per ricercarla anche nelle zone limitrofe. Simona ha bisogno di assumere la sua terapia farmacologica e questo rende tutta la situazione molto urgente. Come scritto in calce nell’appello: “Chiunque abbia informazioni importanti sul suo ritrovamento è invitato a fornirle direttamente al 112 o al numero del Comitato Ricerca Scomparsi 338.1894493“. Tutti si augurano le donna venga ritrovata al più presto.