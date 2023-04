Tentato furto alla Coop di Marino, i ladri ninja si sono calati dal tetto

Avevano provato il colpo della vita al supermercato di Marino, dove un gruppo di ladri pensava probabilmente di portare via migliaia di euro. Per mettere in piedi il furto, avevano messo nel loro mirino la Coop di via Goffredo Mameli, ovvero un’attività commerciale di riferimento a tutti i cittadini presenti nella frazione di Santa Maria delle Mole. Per entrare all’interno del locale, i ladri avevano fatto leva sulle loro abilità sportive, riuscendo ad arrampicarsi sul tetto e calarsi da un lucernario dentro il negozio.

I ladri giocano sull’agilità per rubare alla Coop di Marino

Nonostante fosse notte, ugualmente i ladri sono riusciti ad arrampicarsi sulla parete esterna della famosa attività commerciale di Santa Maria delle Mole. Con movimenti degni di un ninja, sono arrivati all’altezza di un lucernario (ovvero una superficie a vetri che illumina il pavimento sottostante) e qui lo hanno sfondato per poi calarsi all’interno, probabilmente con l’ausilio di corde capaci di sorreggere il peso di ogni singolo malvivente interessato al colpo. Entrati con grande abilità sportiva all’interno del supermercato, i ladri hanno subito mirato una cassa.

Qui probabilmente credevano che fosse contenuti migliaia di euro, ma al momento dell’apertura dell’oggetto elettronico, al suo interno non era deposto nemmeno un centesimo. Vuotissima anche nel sottocassa, nonostante la meticolosità per mettere in piedi questo furto. A rendere più complessa la situazione, dopo la delusione per non aver trovato dinari da spartirsi, anche l’accensione (forse tardiva) dell’allarme della Coop. Tale rumore, una volta azionatosi nel cuore della notte, ha messo subito in fuga i ladri. I criminali, difficilmente dovrebbe essere risaliti sul lucernario per poi fuggire dal tetto. Più semplice, invece, che siano riusciti a trovare un’uscita al piano terra, magari grazie all’ausilio di una mappa dello stabile che gli indicasse una via di fuga più rapida e dinamica per darsela a gambe.