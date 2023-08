Tragedia a Marino, incidente mortale nella notte tra suv e motocicletta: morto centauro

Tragico incidente nel Comune di Marino questa notte. Nella frazione di Frattocchie, ha preso vita un sinistro violentissimo, dove ha perso la vita anche una persona. L’episodio è avvenuto lungo la via Appia Nuova, ovvero l’arteria urbana che collega il territorio del Centro Storico di Roma con i Castelli Romani. Secondo le prime e approssimative ricostruzioni, l’impatto sarebbe avvenuto all’incrocio con via Nettunense.

L’incidente mortale alle porte di Marino

Secondo le testimonianze, il violento incidente si sarebbe verificato nel pieno nella notte alle porte di Marino. In tal senso, un violento scontro si sarebbe verificato intorno all’una di notte proprio a ridosso del semaforo che collega l’Appia Nuova alla via Nettunense. Qui uno scooter sarebbe entrato in collisione con un Suv, in una violentissima collisione che avrebbe ucciso sul colpo il centauro.

Le dinamiche dell’incidente

Pochi istanti prima dell’incidente, il motociclista che proveniva dalla direzione di Albano, avrebbe voluto effettuare una manovra per entrare in una piazzola di un bar di Frattocchie, situato proprio al confine tra la via Nettunense e la via Appia Nuova. In questo contesto, e in una dinamica che ancora dev’essere chiarita dalle autorità. è certo come la motocicletta sia venuta in contatto con la grossa macchina. Automobile che, secondo i riscontri, era guidata da una donna e a bordo portava anche suo figlio minorenne.

La morte del motociclista sulla via Appia Nuova

Da quello che siamo venuti a sapere su questo devastante quanto terribile incidente, il motociclista non è spirato subito dopo l’impatto con il Suv. Scaraventato sulla corsia opposta del proprio senso di marcia, perché volato via dalla sella della propria moto, l’uomo sarebbe atterrato in maniera violenta sul manto stradale, riportando gravissime ferite nell’impatto e soprattutto dopo la caduta. I sanitari del 118, occorsi subito sul posto, hanno provato a rianimarlo, con le manovre risultate non utili per la gravità dei danni subiti.