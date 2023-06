Travolge la moglie con l’auto: ‘È stata una tragica fatalità’: la donna è grave

È stato solo per errore, per un maledetto errore che un 72enne di Genzano, ieri, ha travolto con la sua auto, una Fiat Bravo, la moglie. La coppia di anziani coniugi era uscita per fare delle commissioni, quando a un certo punto la donna è scesa dall’auto, ma non era ancora riuscita ad allontanarsi, un po’ per l’età un po’ a causa di varie patologie dalle quali è affetta, quando l’uomo è ripartito, travolgendola. L’anziana era appoggiata alla portiera quando la macchina ha iniziato a muoversi e l’ha trascinata facendola cadere rovinosamente a terra. Nella caduta, infatti, ha sbattuto con violenza la testa sull’asfalto.

L’allarme e la corsa dei sanitari del 118

I passeggeri di un’auto che si trovava dietro quella del 72enne, ha visto tutto e ha dato l’allarme, come riporta Il Messaggero. I sanitari del 118 sono accorsi velocemente e hanno trasportato la ferita al pronto soccorso dell’ospedale di Tor Vergata, in condizioni critiche a causa di un trauma cranico. Sul posto, però, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Genzano che hanno proceduto, come di routine, ai rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Diverse le persone che hanno assistito, e anche da questi ultimi i vigili urbani hanno raccolto le testimonianze. Un duro colpo per il 72enne alla guida della macchina che ha travolto la moglie, sotto choc ed estremamente turbato per l’accaduto ha sottolineato che si era trattato di una ‘tragica fatalità’.

Alla polizia municipale spetta il compito di verificare se il 72enne sia ancora in grado di guidare

A questo punto, però, è compito delle forze dell’ordine valutare i fatti e, tra l’altro, anche se il 72enne sia ancora in grado di guidare la macchina, visto che anche lui è affetto da varie patologie. Intanto la vettura dell’uomo è stata posta sotto sequestro, trasportata nel deposito giudiziario, anche su di essa verranno svolti gli accertamenti di rito, mentre si aspetta che i medici del presidio ospedaliero di Tor Vergata sciolgano la prognosi sulle condizioni dell’anziana vittima dell’incidente.

Lo choc di parenti e amici della coppia di anziani coniugi

I cittadini di Genzano sono rimasti turbati dall’accaduto. Non solo coloro che hanno assistito in diretta all’investimento, visibilmente sotto choc, ma l’intera cittadinanza che quei due anziani li conosceva bene. Una coppia di coniugi tranquilli, molto affiatati che spesso andavano in giro per la città a svolgere insieme le loro commissioni. Resta tanta la preoccupazione da parte di familiari e conoscenti per le sorti dell’anziana, ricoverata in codice rosso. Le sue condizioni, almeno per il momento, restano gravi.