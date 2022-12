Trovato in macchina con la cocaina: arrestato 66enne per spaccio di droga

Teneva probabilmente un giro di sostanze stupefacenti all’interno del Comune di Marino e nei paesi vicini. La Polizia di Stato, al momento ha messo nel fascicolo degli indagati un uomo di mezz’età, indagato per un traffico di droga all’interno del territorio locale. Le indagini, condotte dai poliziotti, dovranno chiarire la posizione dell’uomo, nonostante nella sua automobile sia stato trovato in flagrante con appresso sostanze stupefacenti.

Parliamo di un pusher attivo nel comune di Marino?

A Marino la Polizia di Stato, dopo un’intensa attività di indagine, ha arrestato un uomo di 66 anni trovato in possesso di circa 82 grammi di cocaina. L’uomo è stato fermato in via Enrico de Nicola località Cava dei Selci mentre viaggiava a bordo della sua auto. Durante la perquisizione i poliziotti del commissariato Marino hanno rinvenuto 4 involucri di cocaina dal peso di circa 5 grammi e 270 euro in contanti. Successivamente, a casa, nascosti in bagno, gli agenti hanno rinvenuto il restante quantitativo suddiviso in 16 involucri di diversa grammatura. Dopo la convalida dell’arresto l’Autorità Giudiziaria ha disposto per l’uomo la misura degli arresti domiciliari.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile. Questo caso, nuovamente ci riporta sul dilagare delle piazze di spaccio a Roma, così come nel resto della sua provincia. Sempre più spesso, a diventare pusher sono persone insospettabili, che trasformano le proprie automobili o le loro dimore in veri e propri market dove acquistare le sostanze stupefacenti.

Nonostante nessuno abbia ancora condannato l’uomo o additato il soggetto come pusher, in questo caso vediamo come la sua macchina era diventata un mezzo di trasporto su cui viaggiava la sostanza stupefacente e il proprio bagno di casa una sorta di magazzino dove tenere le droghe lontano da occhi indiscreti.