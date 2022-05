78enne di Roma si perde lungo la Via Francigena, era diretto a Velletri: rintracciato e tratto in salvo

Sono ore di apprensione ai Castelli per la scomparsa di una persona di cui si sono perse le tracce. L’uomo, sembrerebbe di nazionalità olandese di circa 78 anni, dalle prime informazioni disponibili, stava percorrendo la Via Francigena in direzione Velletri prima di svanire nel nulla. Sul posto, in un’area nei pressi di Ariccia sulla strada regionale 218 al km 11, sono tutt’ora in corso le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco, presenti anche con un mezzo aereo.

Escursionista salvato a Castel Gandolfo

(Aggiornamento). Fortunatamente le ricerche hanno dato esito positivo. L’uomo è stato infatti rintracciato da tre escursionisti e accompagnato presso spiaggia del lago di Castel Gandolfo dove, visitato da personale sanitario, è stato giudicato in buone condizioni di salute. Il 78enne ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Chi è l’uomo di cui si erano perse le tracce

Da successivi accertamenti l’uomo è risultato essere domiciliato a Roma. Stando a quanto ricostruito l’uomo, durante l’escursione, ha perso l’orientamento non riuscendo a ritrovare la strada per rientrare nel centro abitato. Prima di essere individuato e tratto in salvo come visto.