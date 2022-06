Vasto incendio a Velletri: brucia capannone industriale, alte fiamme e fumo (FOTO)

La stagione degli incendi è, purtroppo, iniziata. E questa mattina i cittadini di Velletri si sono risvegliati con un terribile odore di bruciato e con un’alta colonna di fumo nero in cielo. Sì, perché è andata a fuoco un‘attività industriale in via Monte Moricone, all’altezza del civico 15: è qui che, dalle 8.30 circa, stanno intervenendo i vigili del Fuoco per domare le fiamme.

Fiamme in un’attività industriale di Velletri

Le fiamme questa mattina sono divampate all’interno di un capannone, dove era presente materiale edile e mezzi di movimento terra. Una struttura enorme, di circa 300 mq, con copertura in lamiera, che è andata completamente distrutta.

Le operazioni ancora in coso

L’incendio, nonostante siano passate delle ore, è ancora in fase di spegnimento e i vigili del fuoco sono sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato e il personale sanitario del 118.