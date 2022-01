Vede un uomo in pericolo di vita e allerta i soccorsi, ora la famiglia la cerca per ringraziarla: ‘Sei un angelo che ha salvato la vita al nostro papà’

Una storia a lieto fine quella accaduta ai Castelli Romani, dove un uomo che era in grave pericolo di vita a seguito di un incidente domestico è stato salvato dal tempestivo intervento di una donna che, vedendolo, ha allertato i soccorsi. Ora la famiglia dell’uomo, che è fuori pericolo, vorrebbe tanto conoscere e ringraziare questa donna, la cui identità non è stata rivelata dai soccorritori. Per questo la figlia dell’uomo ha pubblicato un post sui social, nella speranza di riuscire a trovare l’angelo che ha permesso di salvare la vita al proprio papà.

Il messaggio della figlia

«Vorremmo ringraziare una signora, un angelo – scrive la figlia dell’uomo – della quale non conosciamo il nome. Questa donna il giorno martedì 11 gennaio verso le ore 11/11.30 circa percorreva via dei Laghi e all’altezza del km 4.800 (a Marino) ha assistito all incidente accaduto al mio papà.

La signora ha chiamato il 118 e gli ha salvato la vita. L’incidente è avvenuto all’interno della nostra proprietà che è visibile dalla strada. Se la signora non avesse chiamato i soccorsi lui sarebbe rimasto lì a terra per ore.

Questo angelo ha salvato la vita al nostro papà. Dopo poco sono intervenuti i soccorsi: ambulanza, elisoccorso e carabinieri, ma nessuno ha saputo darmi info sulla signora che li aveva avvisati. Vorremmo ringraziarla di persona, ma almeno spero che riceva questo nostro messaggio. Grazie di cuore. Perché con la sua telefonata i soccorsi sono stati tempestivi e hanno salvato la vita al nostro papà. GRAZIE!».