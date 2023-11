Volpe ferita, salvata dai Guardaparco e curata dal CRFS Lipu Roma

Una volpe ferita è stata salvata dai Guardaparco per poi essere rimessa in libertà. La piccola è stata curata e rilasciata non appena le sue condizioni di salute lo hanno consentito. L’animaletto è stato trovato qualche tempo fa in località Vivaro durante le attività di controllo del territorio proprio dai Guardaparco che si sono resi conto che l’animaletto aveva bisogno di cure. I soccorritori si sono immediatamente attivati per catturarla e affidarla a personale competente. Solo una volta guarita la volpe è stata rimessa in libertà, nella stessa zona in cui era stata soccorsa.

La piccola volte aveva un problema a un’anca ed è stata soccorsa

La volpe, probabilmente investita da un’automobile, aveva un problema all’anca dovuto all’impatto e non riusciva a camminare. I soccorritori hanno portato l’animaletto presso il CRFS (Centro Recupero Fauna Selvatica) Lipu di Roma, con il quale l’Ente Parco collabora per la salvaguardia e il recupero di esemplari di fauna selvatica in difficoltà, è stata curata e, infine, rimessa in libertà.

Le volpi sono animali diffusi nel parco dei Castelli Romani

La volpe è un mammifero ad ampio areale, contraddistinta da una lunga coda e dal mantello grigio-rossastro nella parte superiore, esemplare piuttosto diffuso nel Parco dei Castelli Romani, capita spesso di avvistarla anche in aree urbane. Animale carnivoro ha una grande capacità di adattamento agli ambienti sia naturali che semi-naturali, e proprio nella stagione autunnale i giovani diventano indipendenti e si allontanano dalla madre.

La priorità di chi lavora nelle aree protette è di tutelare la fauna selvatica

Per chi lavora nelle aree protette la tutela della fauna selvatica è una priorità. Nel caso in cui, come capitato per la piccola volpe, si trovi un animale ferito, viene soccorso e curato per essere poi reintrodotto in natura. Azioni come queste rappresentano piccole vittorie nel costante lavoro di conservazione della biodiversità.