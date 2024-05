Giallo a Ciampino, 26enne muore in casa del suo capo: Sul posto sangue e droga

Una morte avvolta dal mistero quella di una 26enne romana che dopo aver trascorso la notte con il suo capo, un 39enne è stata trovata cadavere, sabato mattina. Ricostruiti gli spostamenti della coppia i Carabinieri indagano su un decesso che sembra avere i contorni di un giallo.

Il 39enne ha trovato la donna morta nel letto

La 26enne aveva trascorso la serata in un noto locale dei Parioli a Roma, insieme ad amici e al 39enne, volto già noto alle forze dell’ordine per reati finanziari, come riposta il Messaggero. A seguire la coppia aveva raggiunto casa dell’uomo a Ciampino, dove avevano trascorso la notte. L’indomani, il 18 maggio, è stato proprio il padrone di casa a dare l’allarme, quando ha trovato la donna esanime.

Le indagini dei carabinieri

I soccorritori sono accorsi subito, ma per la 26enne non c’era più nulla da fare. Sono scattate le indagini degli uomini dell’Arma che sul cuscino hanno trovato tracce di sangue, forse un’emorragia o una ferita, Ma sarà l’esame autoptico a svelare le cause del decesso.

Dall’autopsia le prime risposte

Il 39enne ha ammesso di aver assunto insieme alla donna cocaina. Il sostituto procuratore di turno ha aperto un fascicolo di indagini per appurare la verità e dall’autopsia potrebbero arrivare le prime risposte, visto che, al momento, le dichiarazioni rese dall’unica persona informata sui fatti, il 39enne, non convincono. Gli investigatori non possono escludere alcuna ipotesi, incluso il malore. Ma le indagini vanno avanti serrate per cercare risposte utili a capire cosa sia successo.