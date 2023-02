Merce contraffatta all’aeroporto di Ciampino: sequestrati oltre 400 prodotti di brand di lusso

Ciampino. Non si ferma l’attività dei funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli facenti capo al Reparto Antifrode Merci della Sezione Operativa Territoriale della città. Non è passata inosservata all’attenzione degli agenti la presenza di quattro spedizioni ‘sospette’ e contenenti oltre 400 articoli contraffatti, poi sequestrati. L’operazione rientra nel più ampio quadro dei controlli svolti quotidianamente sui flussi di merci dall’Agenzia, tra i quali si inserisce lo specifico dispositivo di contrasto ai traffici illeciti di merce contraffatta messo in campo dall’Ufficio delle Dogane di Roma 1 – Sezione Operativa Territoriale di Ciampino.

I controlli sulla merce e le spedizioni ‘sospette’

Grazie ad una specifica e mirata attività di monitoraggio ed analisi dei rischi sulle spedizioni operate via corriere aereo a rischio contraffazione, i funzionari hanno intercettato quattro spedizioni contenenti un totale di 419 articoli e riportanti noti marchi di società leader nel settore della moda, tra cui Kenzo, Gucci, Armani, Dsquared2, Calvin Klein, Louis Vuitton, Chanel, Balmain, Moschino e Givency. La scarsa documentazione a corredo delle spedizioni ed il routing seguito dalle stesse hanno immediatamente attirato l’attenzione dei funzionari doganali che, dopo aver fermato i carichi, hanno sottoposto la merce alle perizie tecniche delle società titolari dei marchi.

Il sequestro e gli illeciti

Gli accertamenti effettuati hanno permesso di ottenere la conferma dell’avvenuta violazione dei diritti di proprietà intellettuale per tutta la merce intercettata. Oltre alla contestazione degli addebiti penali ed amministrativi in capo ai destinatari delle spedizioni, la merce contraffatta è stata sequestrata così da impedirne la commercializzazione nel territorio dello Stato e sarà destinata alla confisca e alla distruzione.

