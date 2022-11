Roma, giornalisti bloccati 4 ore a Ciampino per aver documentato la protesta degli attivisti

Roma. Bloccati per quattro ore all’aeroporto di Ciampino solo perché stavano facendo il loro lavoro. Nella fattispecie, stavano documentando la protesta avvenuta ieri all’aeroporto e che ha visto protagonisti gli attivisti di Global Strike. Quest’ultimi, hanno invaso — con striscioni e fumogeni — la pista dedicata ai jet privati al fine di portare ad una maggiore consapevolezza sul tema degli aerei di lusso che oltre a rappresentare un bene per pochi hanno un impatto ambientale non di poco conto.

Roma, attivisti bloccano jet privati a Ciampino: ‘Ingiustizia sociale e climatica, sanzioniamo il lusso’

Le testimonianza dei giornalisti bloccati a Ciampino

A denunciare quanto accaduto due cronisti. Il primo di Fanpage, Valerio Rienzi che racconta di aver condiviso con gli attivisti ‘lunghe ore di fermo, più di quattro e in alcuni casi e in alcuni casi sei. Nonostante mi fossi indentificato — prosegue il giornalista — nonostante avessi mostrato il tesserino e nonostante fosse chiaro il mio ruolo non mi è stato possibile allontanarmi, scortato dalla polizia per andare in bagno. Destino condiviso con altri colleghi che sono stati anche denunciati’.

Un’analoga situazione quella vissuta e raccontata dal ricercatore e freelance per Openpolis Mattia Fonzi: ‘Stamattina sono stato a una manifestazione di attivisti e attiviste climatici a Ciampino. È stato bloccato il terminal dei jet privati, perché due ore di un jet di lusso consumano all’incirca la Co2 di una persona in 6 anni’, racconta su Twitter.

Il giornalista non era solo. Con lui ‘c’erano altri giornalisti e giornaliste. Siamo stati bloccati anche noi. A tutti, manifestanti e stampa, è stato rilasciato un verbale di denuncia, dove ci accusano di 3 capi di imputazione. È stata caricata anche la stampa, oltre ai manifestanti, immotivatamente. La gestione dell’ordine pubblico è stata vergognosa. Seguo da anni le manifestazioni ma non ho mai visto una cosa del genere, con una violenza deliberata e gratuita’.

Stamattina sono stato a una manifestazione di attivisti e attiviste climatici a Ciampino. È stato bloccato il terminal dei jet privati, perché due ore di un jet di lusso consumano all'incirca la Co2 di una persona in 6 anni. — Mattia Fonzi (@mattiafonzi) November 19, 2022

Da tre ore le forze dell’ordine stanno interpretando il diritto di cronaca in maniera singolare non lasciandomi allontanare dal terminal dei jet privati di Ciampino per aver documentato protesta per @fanpage pic.twitter.com/PNg7fkUfqw — valerio renzi (@valeriorenzi) November 19, 2022